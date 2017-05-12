U-21. Шахтер разобрался с Черноморцем

В 29-м туре молодежного первенства «Шахтер» встречался с «Черноморцем».
Чемпионат U21. 29-й тур.
«Черноморец» U21 (Одесса) – «Шахтер» U21 (Донецк) – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 Глущук (9), 0:2 Пихаленок (36), 0:3 Арабидзе (63), 0:4 Арабидзе (73, пен.)
Нереализованный пенальти: Игнатенко (51, вратарь)
«Черноморец»: Смородин, Щетинин, Калитов, Бабогло (Попов, 54), Свирчук, Селезнев, Хамелюк (к), Вареник (Михайличенко, 46), Переверза, Мурашов (Гладченко, 46), Карноза (Чернышов, 59)
«Шахтер»: Кудрик, Грачев, Бондарь, Качараба, Корниенко (Масалов, 75), Глущук, Игнатенко (Сагуткин, 84), Пихаленок (к) (Глагола, 80), Яловенко, Арабидзе (Кирюханцев, 86), Топалов
Предупреждения: Пихаленок (79), Масалов (90)
Удаление: Переверза (73)
Перед матчем
В этом сезоне соперники встречались уже трижды, и все три игры завершились победами «горняков»: 2:1 – в Одессе, 3:0 и 4:0 – в Счастливом. Валерий Кривенцов сделал несколько перестановок в стартовом составе «оранжево-черных»: так, с первых минут вышли Владимир Грачев и Роман Яловенко, а в центре поля воссоединился треугольник Пихаленок – Глущук – Игнатенко.
Первый тайм
В последних поединках «Шахтеру» не удавалось отличиться в первой половине, однако сегодня он открыл счет уже на 9-й минуте. Качараба и Корниенко начали атаку на левом фланге и запустили в прорыв Топалова, Дмитрий пасом нашел в штрафной Юрия Глущука, который на замахе убрал защитника и пробил точно в нижний угол – 1:0. Дончане продолжали действовать быстро и агрессивно, высоко встречая противника и не позволяя хозяевам развивать атаки. В свою очередь за счет скорости «горняки» легко проходили оборону «моряков» и создавали острые моменты. Яловенко обокрал соперника, обыгрался с Арабидзе и вышел один на один, но голкипер среагировал. Два удара форварда головой с угла вратарской оказались неточными. Глущук выкатывал мяч партнерам: выстрел Пихаленка парировал Смородин, а Арабидзе пробил рядом с крестовиной. Однако третий ассист завершился голом: на 36-й минуте Александр Пихаленок с линии штрафной уложил мяч под самую штангу – 2:0.
Второй тайм
Едва матч возобновился, как гости заработали одиннадцатиметровый: защитник одесситов сыграл рукой в собственной штрафной площади. Однако вратарь угадал направление удара Данила Игнатенко и спас «Черноморец». Но «горняков» это ничуть не смутило, и уже на 63-й минуте им удалась образцовая контратака: Топалов получил мяч от Игнатенко, вошел в штрафную и выкатил на набегающего Арабидзе, который мощным ударом довел счет до крупного – 3:0. Подопечные Валерия Кривенцова провели серию быстрых атак, которым не хватало лишь последнего паса. Однако именно после такого выпада дончане получили право на еще один пенальти: Переверза ценой красной карточки остановил Топалова. Приговор взялся исполнять Гиорги Арабидзе и сильным ударом в левый верхний угол не оставил шансов вратарю. Этот мяч стал для грузинского полузащитника 12-м в сезоне, и он продолжает бороться за звание лучшего бомбардира. Даже в меньшинстве одесситы шли вперед в надежде на гол престижа, но Олег Кудрик и оборона «оранжево-черных» спокойно справлялись со всеми угрозами, исходившими в основном со стандартов. В итоге счет больше не менялся. 4:0 – четвертая победа «Шахтера» над «Черноморцем» в этом сезоне.
В следующем туре 19 мая «горняков» ждет дерби с «Олимпиком».
Источник — ФК Шахтер
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