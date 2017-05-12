U-21. Динамо разгромно победило Олимпик

В рамках 29-го тура чемпионата U-21 киевское «Динамо» разгромило «Олимпик» в Белой Церкви, где дончане проводят свои домашние матчи, – 0:4.

«Динамо» уверенно идет к золотым наградам молодежного первенства, опережая ближайшего преследователя, донецкий «Шахтер», на восемь очков. Более того – «сухая» серия «бело-синих» длится уже пять матчей. Не собирались подопечные Унаи Мельгосы нарушать такую приятную серию и в выездном поединке с «олимпийцами».

По сравнению с предыдущим поединком, в котором была одержана минимальная победа (1:0) над «Карпатами», тренерский штаб «Динамо» прибегнул к серьезной ротации, сделав сразу пять замен. Вместо Бущана место в воротах занял Маханьков, в центре защиты Бурду и Лукьянчука заменили Чоботенко и Карась, а в центре поля вместо Михайличенко и Булецы вышли Леднев и Шапаренко.

Команды начали матч с обоюдных атак – в частности, на удар Кравченко среагировал вратарь, а у ворот гостей каким-то чудом не смог замкнуть фланговую передачу Масикевич. В дальнейшем динамовцы завладели преимуществом, разнообразно атаковали, задействуя практически всех игроков средней линии и атаки, но в завершающей стадии «бело-синих» подводила точность. Зато у номинальных хозяев была хорошая возможность, чтобы открыть счет, когда Касьяненко опасно пробивал со штрафного от правого угла штрафной площади, но голкипер «Динамо» в прыжке ликвидировал угрозу.

То, что не удалось сделать динамовцам до перерыва, было воплощено в жизнь вскоре после возобновления игры. В течение трех минут «бело-синие» обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, причем в обоих случаях к взятию ворот приводили передачи с правого фланга – в первом случае удачно откликнулся на подачу Шапаренко, а во втором расторопнее всех оказался Щебетун.

Несмотря на то, что хозяевам нужно было отыгрываться (или забивать хотя бы гол престижа), на протяжении второго тайма они не создали ни одного хотя бы похожего на опасный момента. Другое дело динамовцы, которые активно шли вперед и продолжали искать счастья у ворот соперника, не обращая внимания на счет на табло. Как награда, «бело-синие» забили еще дважды, доведя счет до разгромного. Сначала, реализовав выход один на один с голкипером, дубль оформил Щебетун, и, имея в своем активе уже десять мячей в чемпионате, приблизился к лучшим бомбардирам, которыми являются бывший одноклубник Сергей Мякушко и нападающий «Олимпика» Станислав Беленький (у обоих по 13 мячей в молодежном первенстве). Точку же в матче поставил Кравченко, который точным ударом замкнул передачу с левого фланга.

4:0 – «Динамо» сохраняет комфортное преимущество над «Шахтером», и уже в следующем туре в случае домашней победы над «Зарей» может досрочно стать чемпионом первенства U-21.

Чемпионат U-21. 29-й тур

«Олимпик» (Донецк) – «Динамо» (Киев) – 0:4 (0:0)

Голы: Шапаренко (53), Щебетун (55, 75), Кравченко (86).

«Олимпик»: Котляров (Степаненко, 46), Писковой, Единак, Счастливцев, Козлов (Глиняный, 56), Касьяненко (к), Надирадзе, Хомутов, В.Шарай, Пуди (Зинатуллин, 61), Масикевич (Тищук, 79).

«Динамо»: Маханьков, Чоботенко, Тымчик, Осман, Карась (Попов, 81), Кравченко, Ореховский, Казаков (к), Шапаренко (Булеца, 80), Леднев (Янаков, 76), Щебетун (Тарануха, 87).

Предупреждены: Хомутов (23), В.Шарай (47), Писковой (50) – Тымчик (5), Карась (44).

Удален: В.Шарай (89, второе предупреждение).