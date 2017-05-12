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ОФИЦИАЛЬНО: Волынь лишили шести очков

Команда Виталия Кварцяного покидает украинскую Премьер-лигу

  • 12.05.2017 15:44
  • 140 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcvolyn.net
© fcvolyn.net

Украинская Премьер-лига официально утвердила снятие шести очков с «Волыни» за долг перед экс-полузащитником Сашей Стевичем. Таким образом, команда Виталия Кварцяного потеряла шансы на сохранение прописки в элите.

У «Волыни» сейчас семь очков, а отставание от спасительного десятого места составляет 14 очков, которые теоретически отыграть нельзя.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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Комментарии
    Surgeon48
    online
      Surgeon48, 12.05.2017 15:53
    0
    лол, и так было последнее место, еще и 6 очков сняли, аххах, вообще бред)
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