ОФИЦИАЛЬНО: Волынь лишили шести очков

Украинская Премьер-лига официально утвердила снятие шести очков с «Волыни» за долг перед экс-полузащитником Сашей Стевичем. Таким образом, команда Виталия Кварцяного потеряла шансы на сохранение прописки в элите.
У «Волыни» сейчас семь очков, а отставание от спасительного десятого места составляет 14 очков, которые теоретически отыграть нельзя.
Источник — Официальный сайт УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.