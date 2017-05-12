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Генк может выкупить Малиновского за деньги Монако

Полузащитник сборной Украины обойдется бельгийцам в три миллиона евро

  • 12.05.2017 15:37
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Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Французский «Монако» после вылета из Лиги чемпионов подыскивает варианты усиления на следующий сезон. Недавний соперник «Ювентуса» заинтересовался новичком «Генка» Сандером Берге. 19-летний норвежский легионер приглянулся французам, поэтому  «Монако» готов выложить за него 15 миллионов евро.

Бельгийская пресса уже предложила варианты того, как с максимальной выгодой потратить вырученные от будущего трансфера деньги. В числе первых называют выкуп контракта Руслана Малиновского за 3 миллиона евро. Напомним, права на украинского хавбека принадлежат донецкому «Шахтеру».

Источник — zbirna.com

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