Дамир Скомина станет главным арбитром финала Лиги Европы

Судейский комитет УЕФА объявил, что Дамир Скомина будет главным рефери финала Лиги Европы УЕФА с участием «Аякса» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме.

Словенец, имеющий международную категорию с 2003 года, работал на ЕВРО-2016. Во Франции ему доверили четыре матча, в том числе поединок 1/8 финала между Исландией и Англией, а также четвертьфинал между Уэльсом и Бельгией.

В этом сезоне 40-летний арбитр обслужил шесть игр Лиги чемпионов УЕФА, в том числе ответный поединок 1/4 финала между «Монако» и дортмундской «Боруссией». В течение прошлых пяти кампаний он работал на шести еврокубковых полуфиналах, но впервые будет судить решающий матч клубного турнира УЕФА.

Бригада арбитров финала Лиги Европы 2017 года

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Помощники арбитра: Юре Прапротник, Роберт Вукан (Словения)

Четвертый арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Дополнительные помощники арбитра: Матей Юг, Славко Винчич (Словения)

Резервный помощник арбитра: Томаж Кланчник (Словения)

Главные рефери предыдущих финалов Лиги Европы

2010: «Атлетико» - «Фулхэм» 2:1 - Никола Риццоли (Италия)

2011: «Порту» - «Брага» 1:0 - Карлос Веласко Карбальо (Испания)

2012: «Атлетико» - «Атлетик» 3:0 - Вольфганг Штарк (Германия)

2013: «Челси» - «Бенфика» 2:1 - Бьорн Кейперс (Нидерланды)

2014: «Севилья» - «Бенфика» 0:0 (пен. 4:2) - Феликс Брых (Германия)

2015: «Севилья» - «Днепр» 3:2 - Мартин Аткинсон (Англия)

2016: «Севилья» - «Ливерпуль» 3:1 - Йонас Эрикссон (Швеция)