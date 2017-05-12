Феликс Брых рассудит финал Лиги чемпионов

Главным арбитром финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Кардиффе назначен немец Феликс Брых. «Ювентус» и «Реал» выявят сильнейшего 3 июня на стадионе «Национальный».
Брых получил международную категорию в 2007 году. В этом сезоне он судил пять матчей Лиги чемпионов, включая первую встречу 1/8 финала между «Порту» и «Ювентусом». Также он был главным арбитром первого матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед».
В прошлом году 41-летний рефери работал на матчах финальной стадии ЕВРО. Брыху были доверены поединки группового этапа Швеция - Бельгия и Англия - Уэльс, а также четвертьфинал Польша - Португалия.
Кроме того, опытный арбитр обслуживал финал Лиги Европы УЕФА-2013/14 с участием «Севильи» и «Бенфики» в Турине.
Рефери : Феликс Брых (Германия)
Ассистенты рефери : Марк Борш , Штефан Лупп (оба - Германия)
Четвертый рефери : Милорад Мажич (Сербия)
Дополнительные ассистенты рефери : Бастиан Данкерт, Марко Фритц (оба - Германия)
Резервный помощник арбитра: Р афаэль Фольтин (Германия)
Источник — УЕФА
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