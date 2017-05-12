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Феликс Брых рассудит финал Лиги чемпионов

Немец назначен главным арбитром финального матча ЛЧ, который состоится в Кардиффе

  • 12.05.2017 15:05
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alchetron.com. Феликс Брых
© alchetron.com. Феликс Брых

Главным арбитром финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Кардиффе назначен немец Феликс Брых. «Ювентус» и «Реал» выявят сильнейшего 3 июня на стадионе «Национальный».

Брых получил международную категорию в 2007 году. В этом сезоне он судил пять матчей Лиги чемпионов, включая первую встречу 1/8 финала между «Порту» и «Ювентусом». Также он был главным арбитром первого матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед».

В прошлом году 41-летний рефери работал на матчах финальной стадии ЕВРО. Брыху были доверены поединки группового этапа Швеция - Бельгия и Англия - Уэльс, а также четвертьфинал Польша - Португалия.

Кроме того, опытный арбитр обслуживал финал Лиги Европы УЕФА-2013/14 с участием «Севильи» и «Бенфики» в Турине.

Рефери: Феликс Брых (Германия)
Ассистенты рефери: Марк Борш, Штефан Лупп (оба - Германия)
Четвертый рефери: Милорад Мажич (Сербия)
Дополнительные ассистенты рефери: Бастиан Данкерт, Марко Фритц (оба - Германия)
Резервный помощник арбитра: Рафаэль Фольтин (Германия)

Источник — УЕФА

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