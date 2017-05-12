Феликс Брых рассудит финал Лиги чемпионов

Надо в коридорах Динамо повесить два этих "дарования" с надписью: Могли быть суперзвезд...

лол, и так было последнее место, еще и 6 очков сняли, аххах, вообще бред)

Выбирай причину. 1. Потому что автор так решил. 2. Бой проиграл не Джошуа. 3. И перед выбором сто...

спорт.юа а чего не взяли кадр где Володя отправляет на пол Джошуа?