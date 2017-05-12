Антонио КОНТЕ: «Челси прибавлял шаг за шагом»

Антонио Конте выделил определенные матчи этого сезона, которые доказали, что он и его игроки могут выиграть титул.

Принципиальной целью для команды перед началом сезона было попадание в первую четвёрку. Но «синие» выдали 13-матчевую победную серию, вышли на первую строчку и с тех пор уже не покидали её.

Конте вспомнил события августа и прогресс команды по ходу сезона, который позволил ей претендовать на завоевание титула.

«Мы начали этот сезон с трех побед, но, если честно, я не был спокоен, потому что не видел того, что хотел», – говорит Конте.

«Затем я увидел, как моя команда прибавляет шаг за шагом. Это было очень важно после поражений от «Ливерпуля» и «Арсенала». В случае с «Ливерпулем», после трех побед и ничейного результата, поражение может случиться, но после еще одного тяжелого поражения в матче с «Арсеналом» я понял, что необходимо что-то поменять в тактическом аспекте».

«Я увидел, что моя команда становится лучше от игре к игре, а вера игроков в то, что мы делаем, в нашу работу, растет».

«Если вы спросите меня про какой-то отдельный момент, я не вижу одного момента. Я видел, что моя команда прибавляла шаг за шагом, но выездная победа в матче с «Сити» прибавила уверенности».

«Когда обыгрываешь «МЮ» дома или играешь вничью с «Ливерпулем» на выезде, не забив пенальти за 10 минут до конца, уверенность серьёзно растет. В эти моменты понимаешь, что можешь бороться за титул, но тяжело знать, выиграешь ты его или нет».

Первостепенное значение в философии Конте занимает работа. Он чувствует, что именно это стало одним из решающих факторов на пути команды к успеху.

«Когда очень усердно работаешь, страдать – это естественно. Я никогда не видел игрока, который усердно работал и не страдал. Когда ты страдаешь, ты становишься сильнее и оказываешься готов к любой ситуации, особенно проблемной».

«У меня и моего тренерского штаба есть свой метод. Мы разработали его, опираясь на мой игровой и тренерский опыт. Наша работа является маленьким секретом. За это я должен поблагодарить свой тренерский штаб».