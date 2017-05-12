Заря интересуется форвардом Черноморца

Луганскую «Зарю» в летнее трансферное окно может усилить игрок одесского «Черноморца».
Им является 27-летний нападающий Дмитрий Коркишко. Луганчане являются главным кандидатом на подписание летом украинца. В этом сезоне Коркишко провел в Премьер-лиге 25 матчей и забил 6 голов. Соглашение Коркишко с «Черноморцем» истекает летом 2017 года. Таким образом, футболист получит статус свободного агента и сможет уйти в новый клуб бесплатно.
Источник — Фан-сайт ФК Заря
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