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Заря интересуется форвардом Черноморца

Дмитрий Коркишко может перейти в луганский клуб в качестве свободного агента

  • 12.05.2017 14:32
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ФК Черноморец. Дмитрий Коркишко
© ФК Черноморец. Дмитрий Коркишко

Луганскую «Зарю» в летнее трансферное окно может усилить игрок одесского «Черноморца».

Им является 27-летний нападающий Дмитрий Коркишко. Луганчане являются главным кандидатом на подписание летом украинца. В этом сезоне Коркишко провел в Премьер-лиге 25 матчей и забил 6 голов. Соглашение Коркишко с «Черноморцем» истекает летом 2017 года. Таким образом, футболист получит статус свободного агента и сможет уйти в новый клуб бесплатно.

Источник — Фан-сайт ФК Заря

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