Юрий СЕМИН: «У Алиева с Милевским вышло как у короля Генриха IV»

Экс-тренер «Динамо» Юрий Семин поделился мнением о том, почему Александру Алиеву и Артему Милевскому не удалось в полной мере раскрыть свой футбольный талант.

- В какой момент «сломались» Алиев с Милевским, почему им не удалось до конца раскрыться?

- Думаю, каждый из них должен был сам в себе найти тот момент, когда что-то в жизни пошло не так. Воспитать очень сложно. А принять самому правильные нормы поведения, отношения к профессии у них не получалось. При том, что много с каждым было бесед, штрафов, Суркис контролировал, по сути, всю их жизнь.

Недавно встретился с Милевским в Тосно. Он в отличной жизненной форме, хороших кондициях, нет ни грамма лишнего веса. Кажется, нормально чувствует себя. Чего не могу сказать об Алиеве. Я его давно не видел, только наблюдаю, как он попадает в различные ситуации, которые сразу же становятся достоянием прессы.

В любом случае, оба они свой талант не сберегли. Как сказал когда-то Генрих IV (вероятно, имеется в виду Генрих IV Великий, король Франции с 1589-го по 1610-й годы, известный пристрастием к спритным напиткам и прекрасному полу – прим. Sport.ua), «лучшие годы своей жизни я провел в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие». Примерно так вышло у Алиева с Милевским.

Евгений САВЧУК