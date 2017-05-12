Иван ГЕЦКО: «Мы снова увидим Зарю в Европе»

За четыре тура до финиша четыре клуба претендуют на три путевки в Лигу Европы.

«Могу сказать точно, что «Заря» не опустится на шестое место, — говорит эксперт Иван Гецко. — Да, команда Вернидуба сбавила обороты к концу чемпионата, но за счет опыта и мастерства луганчане удержат свои позиции и мы снова увидим их в Европе. «Зарю» уже там знают и, уверен, будут уважать. Что касается трех остальных команд, которые претендуют на две путевки, то здесь все может решиться в последнем туре.

Хочется, чтобы лишним не стал «Черноморец» и Одесса увидела матчи ЛЕ. Но команду болтает, и спрогнозировать, как одесситы проведут концовку, очень сложно.

А вот у «Олимпика», несмотря на то, что команда скитается по всей стране, шансы на попадание в еврокубки велики. Да и с финансированием в клубе вроде все стабильно, а это добавляет спокойствия и мотивации игрокам. Так что, думаю, все решится в заочном противостоянии Одессы и Александрии».