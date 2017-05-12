Андрей ШЕВЧЕНКО: «Какой внутренний чемпионат – такие и игроки»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о выборе игроков в национальную команду, ухудшении формы Евгения Коноплянки и планах отстроить подготовку украинских футболистов.
О выборе игроков в сборную Украины:
- У меня есть 35-40 кандидатов, которых я просматриваю и обсуждаю со своим штабом. Но финальное решение – всегда мое.
О качестве игры футболистов сборной:
- Правда, какой внутренний чемпионат – такие и игроки.
О форме Евгения Коноплянки:
- У Жени [Коноплянки] в последнее время не сложилось в его клубе «Шальке», где он потерял игровую практику. Это сказывается на форме.
О Жозе Моуриньо, под руководством которого Шевченко играл в «Челси»:
- Я с ним поддерживаю отношения, но очень уж близко не общаюсь.
О планах изменений в украинском футболе:
- Я хочу отстроить подготовку украинских сборных, начиная от игроков не старше 16 лет и заканчивая первой командой.
Об противостоянии с итальянскими защитниками во время игры в «Милане»:
- Очень тяжело было против них играть. Не дают ни метра, ни сантиметра пространства, в котором можно было бы хоть какой-то кусочек времени выиграть у них. Это постоянный контакт, постоянно жесткая борьба.
О самом большом провале:
- Я – верующий человек и не оцениваю жизнь с точки зрения, где была ошибка, а где нет. Это все – опыт.
Источник — Новое время
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