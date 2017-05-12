Андрей ШЕВЧЕНКО: «Какой внутренний чемпионат – такие и игроки»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о выборе игроков в национальную команду, ухудшении формы Евгения Коноплянки и планах отстроить подготовку украинских футболистов.

О выборе игроков в сборную Украины:

- У меня есть 35-40 кандидатов, которых я просматриваю и обсуждаю со своим штабом. Но финальное решение – всегда мое.

О качестве игры футболистов сборной:

- Правда, какой внутренний чемпионат – такие и игроки.

О форме Евгения Коноплянки:

- У Жени [Коноплянки] в последнее время не сложилось в его клубе «Шальке», где он потерял игровую практику. Это сказывается на форме.

О Жозе Моуриньо, под руководством которого Шевченко играл в «Челси»:

- Я с ним поддерживаю отношения, но очень уж близко не общаюсь.

О планах изменений в украинском футболе:

- Я хочу отстроить подготовку украинских сборных, начиная от игроков не старше 16 лет и заканчивая первой командой.

Об противостоянии с итальянскими защитниками во время игры в «Милане»:

- Очень тяжело было против них играть. Не дают ни метра, ни сантиметра пространства, в котором можно было бы хоть какой-то кусочек времени выиграть у них. Это постоянный контакт, постоянно жесткая борьба.

О самом большом провале:

- Я – верующий человек и не оцениваю жизнь с точки зрения, где была ошибка, а где нет. Это все – опыт.