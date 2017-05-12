Тер Штеген продлит контракт с Барселоной

25-летний немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген достиг с каталонским клубом договоренности о продлении действующего контракта.
Текущее соглашение истекало летом 2019-го года, новое будет действительно до лета 2022-го.
В текущем сезоне тер Штеген провел за «Барсу» 44 матча во всех турнирах, где пропустил 44 мяча.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €22 миллиона.
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