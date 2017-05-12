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Тер Штеген продлит контракт с Барселоной

Новое соглашение немецкого голкипера будет действительно до 2022-го года

  • 12.05.2017 13:26
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espnfc.com. Марк-Андре тер Штеген
© espnfc.com. Марк-Андре тер Штеген

25-летний немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген достиг с каталонским клубом договоренности о продлении действующего контракта.

Текущее соглашение истекало летом 2019-го года, новое будет действительно до лета 2022-го.

В текущем сезоне тер Штеген провел за «Барсу» 44 матча во всех турнирах, где пропустил 44 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €22 миллиона.

Источник — Bild

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