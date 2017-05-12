Тер Штеген продлит контракт с Барселоной

Просто нет слов, 14 лет и уже финал профессионального турнира. Надеюсь она не остановится в своем...

У ДК зараз кілька воротарів, але жодний з них не відповідає рівню ДК! тому, У ЛУНІНА Є ЧУДОВИЙ Ш...

Поки не вигребе свою сотню чи дві нєфіг з Дніпра куди їхати, а то буде другий Марущак, Коваль чи ...

Я багато писав проти Кварцяного, але тут я висловлю щирі співчуття вболівальникам Волині. Сподіва...

проблема не в том, что выдали аттестаты, а в том, что у второй когорты команд нет мотивации для ...

все пьют, он же обычный человек

Медисон сквер по бабкам это не показатель судя по всему, сейчас нефте-места и китайцы рулят. Да и...

хотя ІBF тоже между Кличко разыгрывается, тогда Пулеву и третьего боя ждать придется

Если и делать реванш, то пиарить его как бой Пакьяо-Мейвезер, и собрать нереальные премиальные. М...