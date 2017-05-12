Артем ДОВБИК: «Непонятно, что будет дальше с Днепром»

Футболист «Днепра» Артем Довбик признался, что ничего не знает о будущем днепровского клуба, который оказался в тяжелом положении.

- Удается ли готовиться к матчам и выходить на поле без мыслей о том, что будет завтра, нужно ли будет искать новый клуб летом, будет ли существовать «Днепр» и в какой лиге, если будет?

- Конечно, не думать обо всем этом не получается. Подобные мысли есть. Непонятно, что будет дальше. Нам никто особо ничего не говорит на этот счет. Сказали, чтобы мы просто играли, показывали хороший футбол. А все уже будет известно только в конце сезона.