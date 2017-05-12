Динамо нацелилось на голкипера Днепра

Настоящим открытием этого сезона стал 18-летний голкипер «Днепра» Андрей Лунин.

Нет ничего удивительного в том, что его игра привлекла внимание скаутов как ведущих украинских, так и европейских клубов. Ходили слухи даже об интересе мадридского «Реала», но они были опровергнуты. Киевское «Динамо» также интересуется талантливым вратарем.

Вратарская позиция - не самая надежная в команде после ухода на покой Александра Шовковского. Артур Рудько большую часть сезона был первым номером, но после ряда ошибок уступил место в воротах Максиму Ковалю, который, в свою очередь, долгое время находился без серьезной игровой практики. К тому же, у обоих киперов летом истекают контракты с клубом, и на данный момент неизвестно, будут ли они продлены.

В этой связи Лунин может оказаться очень полезен «Динамо» и даже смог бы претендовать на позицию первого номера, несмотря на свой юный возраст. В конце концов, Шовковский занял место в воротах первой команды в 19 лет, а тот же Коваль - в 17.

Однако нет сомнений, что киевлянам придется выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за вратаря, так как его сейчас хотят многие.

Отметим, что наставником Лунина, к советам которого он внимательно прислушивается, является Вячеслав Кернозенко, многолетний дублер Александра Шовковского в «Динамо».