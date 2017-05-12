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Динамо нацелилось на голкипера Днепра

В сферу интересов киевского клуба попал юный Андрей Лунин

  • 12.05.2017 12:45
  • 1645 просмотров
  • 13 комментария
Метки
ФК Днепр. Андрей Лунин
© ФК Днепр. Андрей Лунин

Настоящим открытием этого сезона стал 18-летний голкипер «Днепра» Андрей Лунин.

Нет ничего удивительного в том, что его игра привлекла внимание скаутов как ведущих украинских, так и европейских клубов. Ходили слухи даже об интересе мадридского «Реала», но они были опровергнуты. Киевское «Динамо» также интересуется талантливым вратарем.

Вратарская позиция - не самая надежная в команде после ухода на покой Александра Шовковского. Артур Рудько большую часть сезона был первым номером, но после ряда ошибок уступил место в воротах Максиму Ковалю, который, в свою очередь, долгое время находился без серьезной игровой практики. К тому же, у обоих киперов летом истекают контракты с клубом, и на данный момент неизвестно, будут ли они продлены.

В этой связи Лунин может оказаться очень полезен «Динамо» и даже смог бы претендовать на позицию первого номера, несмотря на свой юный возраст. В конце концов, Шовковский занял место в воротах первой команды в 19 лет, а тот же Коваль - в 17.

Однако нет сомнений, что киевлянам придется выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за вратаря, так как его сейчас хотят многие.

Отметим, что наставником Лунина, к советам которого он внимательно прислушивается, является Вячеслав Кернозенко, многолетний дублер Александра Шовковского в «Динамо».

Источник — Динамомания

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Комментарии
    WADO 1976
      WADO 1976, 12.05.2017 13:10
    -10
    Надеюсь Лунин умный парень и не сделает роковой ошибки ! Кернозенко должен помочь ему и рассказать каково оно ,просидеть всю карьеру на лавке ,в таком днище как Динамо !
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    King King
    King King, 12.05.2017 13:17
    +5
    главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года")))))
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    ZpoRt
      ZpoRt, 12.05.2017 13:20
    +10
    WADO 1976, 12.05.2017 13:10
    Надеюсь Лунин умный парень и не сделает роковой ошибки ! Кернозенко должен помочь ему и рассказать каково оно ,просидеть всю карьеру на лавке ,в таком днище как Динамо !

    Ты лучше расскажи какую "замечательную" карьеру Каниболоцкому и Шевченко(вратарь который) устроил один всем известный клуб без определённого места жительства
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    WADO 1976
      WADO 1976, 12.05.2017 13:38
    -5
    ZpoRt, 12.05.2017 13:20
    WADO 1976, 12.05.2017 13:10
    Надеюсь Лунин умный парень и не сделает роковой ошибки ! Кернозенко должен помочь ему и рассказать каково оно ,просидеть всю карьеру на лавке ,в таком днище как Динамо !

    Ты лучше расскажи какую "замечательную" карьеру Каниболоцкому и Шевченко(вратарь который) устроил один всем известный клуб без определённого места жительства
    Карьеру Каниболоцкий и Шевченко сами себе "устроили" , конкуренцию в Шахтере никто не отменял ,это не Динамо ,где Суркис основной состав определяет ! Да и за это они хорошие деньги получают в Шахтере ! Не так как в Динамо - 16 000 в месяц даже Шовковскийй с Гусевым получали , Шевченко в свое время вообще за 2 500 грн играл , что там про Лунина говорить ?
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    WADO 1976
      WADO 1976, 12.05.2017 13:43
    -3
    King King, 12.05.2017 13:17
    главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года")))))
    Так в Динамо когда он перешел из Шахтера уже дисквал закончился вроде ,а все равно не играл ? ШоШо же "недоторканный" в Киеве всегда был ,пока вообще не начал бокопорить по страшному ! Вот и решил Рыбка - лучше турецкие задроты всякие ,чемм "колысь славенна команда"
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    King King
    King King, 12.05.2017 13:48
    +4
    Карьеру Каниболоцкий и Шевченко сами себе "устроили" , конкуренцию в Шахтере никто не отменял))))))))))))))))))феерический итиотизм----Худжамов,нервно курит в стороне!))))
    Идет мужчина поздно ночью по улице. Подходят двое: -- Дай закурить! Он снимает часы, кольцо, шапку, достает бумажник, отдает им все это и говорит: -- И когда вы уже накуритесь?------когда же шахтер нажреться?))))))
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    King King
    King King, 12.05.2017 13:50
    0
    WADO 1976, 12.05.2017 13:43
    0


    King King, 12.05.2017 13:17
    главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года")))))
    Так в Динамо когда он перешел из Шахтера уже дисквал закончился вроде ,а все равно не играл ?-------ты задрот многоликий без тире сегодня--расскажи за что его наказали на два года?
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 12.05.2017 13:51
    -1
    King King, 12.05.2017 13:17
    главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года")))))
    Ні. Кращий приклад, каніболоцький.
    А по Луніну в ДК. Ну це взагалі брєд. Рибу відпустили, коваль з рудьком ще є. Який у цьому сенс...? У ДК з воротніками завжди так. Краще б захист глянули, центр(опорна зона) інападачів.
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    King King
    King King, 12.05.2017 13:53
    0
    Elblanko, 12.05.2017 13:51
    King King, 12.05.2017 13:17
    главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года")))))

    Ні. Кращий приклад, каніболоцький.А по Луніну в ДК. Ну це взагалі брєд. Рибу відпустили, коваль з рудьком ще є. Який у цьому сенс...? У ДК з воротніками завжди так. Краще б захист глянули, центр(опорна зона) інападачів.
    я тебе в личке уже ответил,куда тебе идти-наверное ты таки не понял-повторяю ПНХ!
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 12.05.2017 13:56
    0
    King King, 12.05.2017 13:53
    Elblanko, 12.05.2017 13:51
    King King, 12.05.2017 13:17 главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года"))))) Ні. Кращий приклад, каніболоцький.А по Луніну в ДК. Ну це взагалі брєд. Рибу відпустили, коваль з рудьком ще є. Який у цьому сенс...? У ДК з воротніками завжди так. Краще б захист глянули, центр(опорна зона) інападачів.

    я тебе в личке уже ответил,куда тебе идти-наверное ты таки не понял-повторяю ПНХ!
    Шо ти такий грубіян? Я навіть не пам'ятаю через що срач...
    Я тобі пропонував зустрітися, я б тобі паспорт показав.
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 12.05.2017 13:59
    -2
    King King, 12.05.2017 13:53
    Elblanko, 12.05.2017 13:51
    King King, 12.05.2017 13:17 главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года"))))) Ні. Кращий приклад, каніболоцький.А по Луніну в ДК. Ну це взагалі брєд. Рибу відпустили, коваль з рудьком ще є. Який у цьому сенс...? У ДК з воротніками завжди так. Краще б захист глянули, центр(опорна зона) інападачів.

    я тебе в личке уже ответил,куда тебе идти-наверное ты таки не понял-повторяю ПНХ!
    До речі, мене там один під авдєївку обіцяв вивезти... Сижу чекаю, немає його. Ти його знаєш? ПТН ПНХ нік його.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 12.05.2017 14:01
    +2
    У ДК зараз кілька воротарів, але жодний з них не відповідає рівню ДК! тому, У ЛУНІНА Є ЧУДОВИЙ ШАНС !!! (якщо не спіймає зірочку...) А кроти нехай помовчать та пригадають яких висот досягли вічноперспективні Каніболоцький, Шевченко, Сарнавський... і де вони взагалі зараз!
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 12.05.2017 14:27
    0
    Поки не вигребе свою сотню чи дві нєфіг з Дніпра куди їхати, а то буде другий Марущак, Коваль чи щось інше подібне!!!
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