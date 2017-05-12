Динамо нацелилось на голкипера Днепра

Настоящим открытием этого сезона стал 18-летний голкипер «Днепра» Андрей Лунин.
Нет ничего удивительного в том, что его игра привлекла внимание скаутов как ведущих украинских, так и европейских клубов. Ходили слухи даже об интересе мадридского «Реала», но они были опровергнуты. Киевское «Динамо» также интересуется талантливым вратарем.
Вратарская позиция - не самая надежная в команде после ухода на покой Александра Шовковского. Артур Рудько большую часть сезона был первым номером, но после ряда ошибок уступил место в воротах Максиму Ковалю, который, в свою очередь, долгое время находился без серьезной игровой практики. К тому же, у обоих киперов летом истекают контракты с клубом, и на данный момент неизвестно, будут ли они продлены.
В этой связи Лунин может оказаться очень полезен «Динамо» и даже смог бы претендовать на позицию первого номера, несмотря на свой юный возраст. В конце концов, Шовковский занял место в воротах первой команды в 19 лет, а тот же Коваль - в 17.
Однако нет сомнений, что киевлянам придется выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за вратаря, так как его сейчас хотят многие.
Отметим, что наставником Лунина, к советам которого он внимательно прислушивается, является Вячеслав Кернозенко, многолетний дублер Александра Шовковского в «Динамо».
Источник — Динамомания
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Ты лучше расскажи какую "замечательную" карьеру Каниболоцкому и Шевченко(вратарь который) устроил один всем известный клуб без определённого места жительства
Надеюсь Лунин умный парень и не сделает роковой ошибки ! Кернозенко должен помочь ему и рассказать каково оно ,просидеть всю карьеру на лавке ,в таком днище как Динамо !
Ты лучше расскажи какую "замечательную" карьеру Каниболоцкому и Шевченко(вратарь который) устроил один всем известный клуб без определённого места жительства
Идет мужчина поздно ночью по улице. Подходят двое: -- Дай закурить! Он снимает часы, кольцо, шапку, достает бумажник, отдает им все это и говорит: -- И когда вы уже накуритесь?------когда же шахтер нажреться?))))))
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King King, 12.05.2017 13:17
главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года")))))
Так в Динамо когда он перешел из Шахтера уже дисквал закончился вроде ,а все равно не играл ?-------ты задрот многоликий без тире сегодня--расскажи за что его наказали на два года?
А по Луніну в ДК. Ну це взагалі брєд. Рибу відпустили, коваль з рудьком ще є. Який у цьому сенс...? У ДК з воротніками завжди так. Краще б захист глянули, центр(опорна зона) інападачів.
главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года")))))
Ні. Кращий приклад, каніболоцький.А по Луніну в ДК. Ну це взагалі брєд. Рибу відпустили, коваль з рудьком ще є. Який у цьому сенс...? У ДК з воротніками завжди так. Краще б захист глянули, центр(опорна зона) інападачів.
King King, 12.05.2017 13:17 главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года"))))) Ні. Кращий приклад, каніболоцький.А по Луніну в ДК. Ну це взагалі брєд. Рибу відпустили, коваль з рудьком ще є. Який у цьому сенс...? У ДК з воротніками завжди так. Краще б захист глянули, центр(опорна зона) інападачів.
я тебе в личке уже ответил,куда тебе идти-наверное ты таки не понял-повторяю ПНХ!
Я тобі пропонував зустрітися, я б тобі паспорт показав.
King King, 12.05.2017 13:17 главное Лунину,если появится инфа,что на него нацелился шахтер -подумать и не повторить судьбу одного чела-"Вратарь "Шахтера" Рыбка дисквалифицирован на 2 года"))))) Ні. Кращий приклад, каніболоцький.А по Луніну в ДК. Ну це взагалі брєд. Рибу відпустили, коваль з рудьком ще є. Який у цьому сенс...? У ДК з воротніками завжди так. Краще б захист глянули, центр(опорна зона) інападачів.
я тебе в личке уже ответил,куда тебе идти-наверное ты таки не понял-повторяю ПНХ!
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