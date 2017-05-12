Темур ПАРЦВАНИЯ: «Каждый футболист мечтает сыграть в еврокубках»

Защитник «Олимпика» проходит курс восстановления и в текущем сезоне уже не поможет своей команде. В интервью клубной пресс-службе «олимпийцев» Темур рассказал о своем повреждении, процессе реабилитации, оценил выступления партнеров со стороны, а также пояснил процесс получения грузинского гражданства.

- Тимур, как твое здоровье, как проходит твое восстановление?

- Все проходит хорошо. Сейчас очень важный период, когда нельзя спешить с нагрузками, потому что это плохо может кончиться. Я распределяю нагрузку на обе ноги, как на правую, так и на левую. Стараюсь закачивать мышцы, чтобы они не атрофировались. Работаю по той программе, которую мне прописали врачи.

- Где проходит твое восстановление?

- Я хожу в зал, там есть всё, что нужно. Иногда работаю дома, купил себе специальные резинки, мяч.

- Как вообще получил повреждение и когда?

- Это было в матче с «Ворсклой» в Полтаве. Там был момент, когда на фланге соперник выполнил подачу, а я ее прервал, подставив колено. Мне серьезно досталось тогда мячом. Я продолжил игру, даже вышел затем на тренировку, но почувствовав боль, отправился к доктору.

- В этом сезоне ты уже не сыграешь. Когда ориентировочно тебя ждать на поле?

- Планирую начать работать с мячом сразу по окончанию чемпионата, то есть в июне. На днях еду к врачу, проведем повторно МРТ. Уже после консультации со специалистом будет известно, когда мне можно приступить к тренировкам. Надеюсь, что восстановление закончится как можно скорее.

- Тебя всегда можно увидеть на трибунах стадиона «Динамо» на домашних матчах «Олипмика». Каково это, смотреть за игрой партнеров со стороны?

- «Олимпик» - это моя команда, я ею живу. Мы все вместе добивались хороших результатов, всегда переживаю за команду вне зависимости, играю я или нет. Вдвойне приходится переживать, когда сидишь на трибуне. Сложно смотреть игру со стороны, порой даже закрываю глаза, когда какой-то момент у наших ворот. Матч с «Черноморцем» вовсе отобрал массу нервных клеток, ребята успокаивали. Последние 10 минут даже не хотел смотреть, хотелось поскорее услышать финальный свисток.

- До начала сезона ожидал, что «Олимпик» может всерьез бороться за еврокубки?

- Прошлый сезон мы закончили в середине таблицы, при этом показывали неплохую игру. Просто не было стабильности. В играх с «Днепром», «Шахтерам» здорово себя проявили. Потом были сборы, которые мы провели не лучшим образом. Играли контрольные матчи не с теми командами, с которыми хотелось бы. Плохо начали сезон, проиграли несколько матчей и даже беспокоились о сохранении прописки. А затем выдали серию отличных игр, начали побеждать и появился шанс попасть в шестерку сильнейших. Это дает стимул расти.

Что касается еврокубков, то каждый футболист мечтает сыграть хотя бы в квалификации. Есть реальный шанс даже за третье место побороться. Я очень на это надеюсь, в футболе все бывает. Сейчас сыграем пару игр и можем потеснить «Зарю».

- «Заря» - фаворит этой гонки?

- Все думали, что «Зарю» уже никто не догонит. Но их обыграл «Черноморец», мы с ними сыграли вничью, хотя могли вовсе побеждать. Я бы не сказал, что они фавориты. У всех примерно равные шансы на «бронзу». Кто сыграет удачно пару игр, тот и финиширует в тройке.

- Чтобы догнать «Зарю», надо обязательно брать очки в матчах с «Динамо» и «Шахтером»?

- Думаю, если мы обыграем «Александрию» и «Зарю», то у нас тоже будет шанс занять третье место. Но хотя бы какие-то очки набирать надо.

- «Динамо» сильно изменилось со времен первого этапа чемпионата?

- Киевляне сменили тактическую расстановку. Для такой схемы нужны исполнители, которые могут выполнять огромную работу. В первую очередь, на флангах. У Сергея Реброва такие исполнители есть, как, например, Морозюк и Антунеш. У них здорово действуют полузащитники. «Динамо» значительно прибавило весной, их результаты нам об этом говорят.

- С кем-то из «Динамо» тесно общаешься?

- Поддерживаю связь с Сергеем Рыбалкой и Денисом Гармашем, но не могу сказать, что плотно контактирую с кем-то из киевлян.

- Как у тебя дела обстоят с получением грузинского гражданства?

- В скором времени полечу в Грузию решать этот вопрос. Мне нужно прибыть туда и пройти необходимую процедуру. Думаю, что никаких проблем с этим не должно возникнуть. Тем более если будет поддержка от Федерации футбола Грузии. Заодно и отдохну в родных краях.