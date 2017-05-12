Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Каждый из нас отдает всего себя»

Наставник «Днепра» Дмитрий Михайленко в программе «По ту сторону поля» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Карпат».

— Нас ждет в воскресенье команда, которую, в случае победы, мы можем обогнать. Готовимся мы в обычном режиме. Настроение у всех хорошее, и мы готовы к очень серьезной игре. Понимаем, что нам будет противостоять хорошая, организованная команда. Пусть они неудачно сыграли два последних матча, но вместе с тем команда сформирована из очень хороших футболистов, особенно в группе атаки. Так что легкой игры мы не ждем.

— Команда заслуживает того, чтобы ее поддерживали больше?

— Команда хочет, чтобы ее поддерживали больше, чтобы болельщики приходили на футбол, чтобы в нас верили. Понимаю, время сейчас тяжелое, и мы боремся не за места, к которым привык наш болельщик. Но каждый из нас отдает всего себя, все свое сердце, все силы на поле, и хотим, чтобы болельщики приходили на футбол.