Лебединая песня Гамбурга, Бавария едет в Лейпциг

Чемпионат Германии по футболу медленно, но уверенно, подходит к своему завершению. Остается два тура, в течение которых мы определим обладателей мест в первой четверке, еще одну команду, которая наверняка вместе с «Дармштадтом» покинет элитный дивизион, и еще один клуб, который свое право остаться в первой Бундеслиге оспорит с третьей командой второго дивизиона. А там у нас сейчас идет отчаянная борьба «Штутгарта», «Айнтрахта» и «Ганновера» за первые три места в соответствии с распределением мест в турнирной таблице.

За сезон до этого два года кряду через сито плей-офф свою состоятельность и право остаться в элите оспаривал «Гамбург». В нынешнем сезоне, казалось, что команда сможет избежать неприятной для себя традиции, но концовка чемпионата не была выдающейся для «Гамбурга», который в последние годы имеет серьезные проблемы в менеджменте. Несмотря на победу над «Хоффенхаймом», все остальные матчи команда Маркуса Гисдоля откровенно провалила, проиграв на своем поле даже главному аутсайдеру «Дармштадту». В последних двух поединках «Гамбургу» необходимы две победы, чтобы сохранить место в элите и проведет их она против команд, которые также не могут ударить в грязь лицом.

Накануне архиважного поединка последнего тура против «Вольфсбурга» «красноштанникам» предстоит провести выездной поединок против команды, чей тренер, видимо, будет уволен сразу после финального свистка матча 34-го тура. Маркус Вайнцирль этот провальный сезон «Шальке» скрасил разве что выходом в четвертьфинал Лиги Европы, но для команды с одним из самых серьезных бюджетов Германии этого, наверное, недостаточно. Конечно, «плуты» не борются за выживание, но в тот же момент проигрывают всем своим конкурентам в борьбе за еврокубки. Тем не менее, матч против «Гамбурга» будет для них сверхпринципиальным.

«Шальке» - «Гамбург»

13 мая, «Велтинс-Арена» - 16:30

Арбитр - М.Шмидт

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки букмекеров:



Котировки букмекеров можно сравнивать на П1 - 2.08 Х - 3.62 П2 - 3.5Котировки букмекеров можно сравнивать на betscan.

«Вольфсбург» и «Боруссия» из Гладбаха - две самые обсуждаемые команды этого сезона. Но обсуждают их чаще всего по причине неудовлетворительных выступлений. В начале сезона мы рассчитывали на Гладбах, как на вторую ли на третью силу чемпионата Германии, однако Андре Шуберт не смог повторить свои достижения прошлого сезона и был отправлен в отставку, а новый коуч «Боруссии» Дитер Хекинг пока что не может вывести команду на новый качественный уровень. Именно Хекинг в свое время сделал из «Вольфсбурга» ту команду, которая нагоняла страх на «Баварию» и делала уверенные шаги в своем развитии. Роковым для Хекинга и «волков» стал матч против «Баварии», в котором пента-триком отметился Роберт Левандовски и отправил соперника в глубокий нокаут, из которого «зеленые» не могут выбраться по сей день.

Соперники до отчетного тура провели между собой 34 матча, в которых 19 побед добыл «Вольфсбург», 10 викторий на счету Гладбаха и еще 5 матчей завершались вничью. В матче первого круга «волки» добыли победу с минимальным преимуществом на выезде - 2:1, благодаря голам Калиджури и Гомеса. А вот Гладбах на выезде не побеждает с ноября 2003-го года, когда довольно неожиданно смог отправить в ворота соперника два безответных гола.

«Вольфсбург» - «Боруссия» М

13 мая, «Фольксваген Арена» - 16:30

Арбитр - К.Дингерт

Прогноз Sport.ua - 2:1

Котировки букмекеров :



Котировки букмекеров можно сравнивать на П1 - 1.85 Х - 3.91 П2 - 4.09Котировки букмекеров можно сравнивать на betscan.

Для того, чтобы занять итоговое второе место в чемпионате «Лейпцигу» в последних двух турах чемпионата необходимо добыть всего одно очко, с учетом того, что две победы добудет их ближайший преследователь, «Боруссия» Дортмунд. Наверняка футболистам «Ред Булла» будет приятно, если историческое второе место в своем дебютном сезоне команда добудет в родных стенах, да еще и против такого соперника, как «Бавария»!

Несмотря на крупное поражение в первом круге, «быки» достаточно уверенно прошли по турнирной дистанции во второй части сезона и, воспользовавшись слабой игрой своих конкурентов, все же смогли взобраться на пьедестал, проложив к тому же прямую дорогу в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь главное - не опростоволоситься в следующем сезоне, когда на команду, еще вчера представляющую второй дивизион, ляжет такая серьезная нагрузка.

«Бавария» уже со спокойной душой и с чувством невыполненного долга готовится к следующему сезону, когда Карло Анчелотти придется серьезно попотеть для того, чтобы вернуть доверие и руководства, и футболистов своего клуба. Нельзя сказать, что первый сезон у руля «Голливуда» был провальным для итальянского специалиста, но мы все знаем, на что способен этот генерал и понимаем, что из «Баварии» он пока что не смог выжать все соки.

«Лейпциг» - «Бавария»

13 мая, Ред Булл Арена» - 16:30

Арбитр - Т.Штилер

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки букмекеров :



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П1 - 3.93 Х - 3.81 П2 - 1.9Котировки букмекеров можно сравнивать на betscan.

Алексей ГОРЛАЧ