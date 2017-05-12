Антонио КОНТЕ: «Мы очень близки к своей цели»

Антонио Конте задали множество вопросов в преддверии матча, который, как он надеется, может стать чемпионским для команды.

Конте пришлось приложить немало усилий, чтобы напомнить журналистам, которые воспринимали победу в АПЛ как данность, что команда ещё не выиграла титул.

«Челси» по-прежнему необходимо набрать 3 очка для чемпионства, и выездной матч с «Вест Бромвичем» станет первой возможностью. Конте сообщил, что перед этой встречей в его распоряжении есть все игроки команды.

Конте задали вопрос о том, какое настроение царит в команде и нервничают ли его игроки перед матчем, который может стать чемпионским.

«Это очень важный момент для нас, – говорит Конте. – Мы очень близки к тому, чтобы добиться заветной цели, но не нужно забывать, что нам необходимо набрать 3 очка в трех матчах».

«Завтра у нас будет первый шанс сделать это. Также мы должны помнить, что играть против «Вест Бромвича» нелегко. У них очень физически сильная команда с хорошим тренером. Без сомнения, атмосфера будет жаркой».

«Важно наслаждаться этим моментом. Мы много и очень усердно работали. Я не устану повторять: это хороший сезон, который мы хотим сделать выдающимся. И есть только один способ добиться этого: набрать три очка и выиграть титул».

«В данный момент мои игроки полностью сосредоточены и сконцентрированы, я рад видеть такое поведение и отношение с их стороны на тренировках».

Конте сообщил, что хотел бы как можно скорее решить вопрос с чемпионским титулом, но напомнил о домашнем матче с «Вест Бромвичем» декабре, который стал одним из самых сложных в сезоне. И это доказывает, насколько тяжело «синим» будет в завтрашней встрече.

Оценивая выступления команды в сезоне, Конте рассказал о важнейшем факторе успеха команды.

«Прежде всего, я бы хотел подчеркнуть, что в этом сезоне, особенно в начале, было нелегко. Мы столкнулись со многими проблемами. Нам пришлось преодолевать множество трудностей. Когда занимаешь 10-е место в чемпионате, это означает, что была не одна проблема, а множество проблем. Проблема не только в одном человеке. Необходимо разделить эту вину».

«Мы начали этот сезон, пытаясь решить проблемы вместе с игроками, с моим тренерским штабом и с клубом. Мы старались найти правильное решение, чтобы изменить ситуацию, которая возникла в прошлом сезоне».

«Поэтому я должен поблагодарить клуб, игроков и весь мой тренерский штаб. Они очень усердно работали, чтобы исправить ситуацию».

Затем Конте подробно рассказал об усилиях, которые приложила команда в этом сезоне для достижения результата.

«Я должен поблагодарить своих игроков, потому что не так просто адаптироваться к новой игровой философии и методам, усердно работая, чтобы полностью изменить результаты прошлого сезона. Они проделывают очень хорошую работу».

«Мое наибольшее достижение в том, что игроки были открыты в работе со мной над физическим и тактическим аспектами, над видеоанализом и стандартными положениями – множеством разных ситуаций, если сравнивать с прошлым сезоном».

«Нелегко, когда происходят подобные изменения. В первую очередь, необходимо найти хороших людей, а уже потом хороших игроков. Я нашел отличных людей, а уже потом нашел очень хороших игроков».

Конте подчеркнул свое стремление к большим вызовам в жизни, отметив, что это началось с момента, когда он впервые начал работать в должности главного тренера и возглавил «Ареццо».

Перед матчем, который может стать чемпионским, Конте позволил себе ненадолго задуматься о том, как он отреагирует, если матч для «синих» сложится удачно.

«После сезона, в котором вы много работаете и терпите неудачи в том числе, способность победить и достигнуть цели означает, что момент для празднования будет фантастический. Но нам по-прежнему нужно набрать три очка. После этого, уверено, мои игроки отпразднуют этот успех должным образом, и я в том числе».