Светлана ЛОБАНОВСКАЯ: «На папу трудно было давить»

Завтра исполнится 15 лет, как в Запорожье умер легендарный тренер «Динамо» Валерий Лобановский. Его дочь Светлана рассказала, как сейчас живется их семье. «Раньше могла бы пригласить вас в наш ресторан-музей в Козине. Но он закрыт после погромов в 2014 году, — говорит Светлана. — У нас же охраны нет. А люди какие-то лезли, разбивали окна, пользовались тем, что там было, — спиртным, едой. Артефакты музея Лобановского, слава богу, не тронули. Тогда таких вандалов было много. Раз у человека есть — значит, он не достоин жить на территории Украины, они так думали. Я звонила участковому, мне говорили: звоните в область. Милиция боялась что-либо делать, убить могли... Хочу продать ресторан. Не вижу перспективы его работы, сейчас эта сфера, музей, почти никого не интересует — у людей новые герои».

«Моему сыну Богдану скоро будет 20. Учится в университете физкультуры и работает на полставки тренером детей в футбольной школе. Потому что стипендия хоть и повышенная, но маленькая — 1600 грн. А со временем планирует компьютерные технологии освоить, — продолжает Светлана. — Дочке Ксении 18, готовится к ВНО и хочет поступать на международные экономические отношения. Рада, что дети, по крайней мере, пока, не позорят фамилию моего папы. Что касается мамы, она после инсульта. По максимуму проводим с ней время».

«За игрой «Динамо», естественно, следим. Как иначе? — улыбается Светлана. — Некоторые болельщики хотят всего и сразу. Мое мнение, почему поменяли столько тренеров: общественное мнение давило на руководителей клуба. Вот на папу трудно было давить, с ним можно было говорить только на его языке».