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Роман САНЖАР: «Мы понимаем, что Динамо перестроилось»

Наставник «Олимпика» поделился ожиданиями от поединка с киевским клубом

  • 12.05.2017 11:17
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился ожиданиями перед матчем с «Динамо».

- Мы понимаем, что «Динамо» перестроилось. Мои ребята знают, что делать и как перестраиваться, в зависимости от того, как будет действовать соперник. Вопрос, как играть 1 на 1, как нейтрализовать все индивидуальные качества оппонента.

Источник — ТК Футбол

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