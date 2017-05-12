Роман САНЖАР: «Мы понимаем, что Динамо перестроилось»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился ожиданиями перед матчем с «Динамо».
- Мы понимаем, что «Динамо» перестроилось. Мои ребята знают, что делать и как перестраиваться, в зависимости от того, как будет действовать соперник. Вопрос, как играть 1 на 1, как нейтрализовать все индивидуальные качества оппонента.
Источник — ТК Футбол
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