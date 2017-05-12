Сборная недели Лиги чемпионов без Роналду

По итогам ответных матчей в Команду недели Лиги чемпионов попали представители всех четырех полуфиналистов. Смотри, кто проявил себя наиболее ярко.
Источник — УЕФА
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По итогам ответных матчей в Команду недели Лиги чемпионов попали представители всех четырех полуфиналистов. Смотри, кто проявил себя наиболее ярко.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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