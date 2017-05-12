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Сборная недели Лиги чемпионов без Роналду

УЕФА составил сборную прошедшей еврокубковой недели

  • 12.05.2017 10:57
  • 253 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Атлетико Мадрид. Ян Облак
© ФК Атлетико Мадрид. Ян Облак

По итогам ответных матчей в Команду недели Лиги чемпионов попали представители всех четырех полуфиналистов. Смотри, кто проявил себя наиболее ярко.

Источник — УЕФА

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