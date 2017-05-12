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Заря готовится к битве с Александрией без Любеновича

Вячеслав Чечер и Никита Каменюка вернулись в строй

  • 12.05.2017 10:57
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ФК Заря
© ФК Заря

Луганская «Заря» продолжает готовиться к важному матчу против «Александрии».

Команда Юрия Вернидуба тренируется на учебно-тренировочной базе в районе Великий Луг в городе Запорожье.

Все ребята, за исключением Желько Любеновича, в строю. Желько продолжает восстанавливаться и работать по индивидуальной программе.

Положительно отметим, что вернулся в строй Вячеслав Чечер. Работает в общей группе и капитан команды – Никита Каменюка.

Вчерашняя тренировка включала в себя занятия по пилатесу, а затем команда приступила к работе с мячами.

Матч «Заря» - «Александрия» состоится на стадионе «Славутич Арена» в субботу, 13-го мая и начнется в 17:00.

Источник — ФК Заря

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