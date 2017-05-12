Владимир ЛИНКЕ: «Планы Металлиста 1925 – вернуться в Премьер-лигу»

Генеральный директор «Металлиста 1925» Владимир Линке рассказал о планах по развитию команды.

- Каковы долгосрочные планы по развитию «Металлиста 1925»?

- Мы стремимся только вперед и как можно быстрее. Планы – вернуться в Премьер-лигу.

- Желание должно подкрепляться финансами. Из чего формируется бюджет клуба?

- У нас есть несколько спонсоров, которые любят футбол. Есть клуб болельщиков, и все фанаты, вступившие в него, вносят членские взносы, сами решая, на что их тратить. Вот недавно было собрание, на котором решили потратиться на экипировку. Это все закуплено за деньги харьковских болельщиков (Владимир Иванович показывает спортивный инвентарь, который недавно был приобретен клубом). Во всем мире, к примеру, у «Барселоны», есть фан-клуб болельщиков, в котором люди платят взносы. «Барселоне» от этого немного легче формировать бюджет, нам же это очень помогает. А деньги, которые приходят от спонсоров, идут на другие нужды.

- Слышал, что клуб готовится к переходу в профессионалы. Как с этим сейчас обстоят дела?

- Для начала необходимо заслужить право называться профессионалами. Есть спортивный принцип – мы должны попасть в четверку. Документы на лицензирование мы уже подали. Думаю, никаких загвоздок не будет. Если на стадионе играют клубы Премьер-лиги, какие могут быть к нему вопросы? Хотя мы ставим задачу ребятам только выиграть чемпионат аматоров.

- Аттестат – это не только стадион, но и клубная структура.

- Безусловно, у нас все документы готовы. В мае ждем подтверждение из ФФУ. У нас работают опытные люди, которые не один год трудились в спортивных структурах. Они знают, что и как. Поэтому нам удалось все сделать по букве закона. Думаю, в следующем сезоне «Металлист 1925» уже будет выступать в качестве профессионального клуба.

- Переход в профессионалы – повышение расходов, увеличение бюджета, подписание контрактов с игроками. Уже найдены дополнительные источники финансирования?

- Да, ведем работу и в этом направлении. Очень много нам дала игра с «Солли-Плюс», на которую пришло больше десяти тысяч болельщиков. Таких игр бы побольше! Может быть, еще бы больше людей «зашевелилось», и нам бы стало легче немного. Мы понимаем, что во второй лиге этого бюджета хватать не будет, поэтому менеджеры и коммерческая структура ведут работу по его увеличению.