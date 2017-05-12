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Яго АСПАС: «Играли лучше Манчестера»

Полузащитник «Сельты» - о матче против «Манчестер Юнайтед» (1:1)

  • 12.05.2017 10:19
  • 254 просмотров
  • 2 комментария
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foro.delcelta.com. Яго Аспас
© foro.delcelta.com. Яго Аспас
После ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» своими впечатлениями поделился хавбек «Сельты» Яго Аспас.
 
– «Сельта» была вдохновлена поддержкой своих болельщиков, – говорит Аспас. – Мы верили в свои силы и играли лучше соперника, который нанес лишь несколько ударов за весь матч. Нам не хватило точности. Очень жаль, что мы не сыграем в финале.
 
Наша команда просто не давала спокойно дышать «Манчестер Юнайтед» на своем же поле. У нас молодой коллектив, и мы играли против футболистов, которые стоят по 40-50 миллионов евро. У нас еще будет шанс проявить себя. Мы достойно сражались, и я убежден, что свой финал у «Сельты» еще будет.
 

Источник — Marca

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 12.05.2017 10:30
    +1
    Аспас той ще транжира гольових моментів, достатньо згадати ігри Сельти з Шахтарем. Судячи з оглядів двох матчів МЮ, заслужено вийшов у фінал.
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 12.05.2017 10:31
    +1
    ... а ШД грав краще вас, що з того? у футболі головне результат а не процес!
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