Яго АСПАС: «Играли лучше Манчестера»

После ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» своими впечатлениями поделился хавбек «Сельты» Яго Аспас.

– «Сельта» была вдохновлена поддержкой своих болельщиков, – говорит Аспас. – Мы верили в свои силы и играли лучше соперника, который нанес лишь несколько ударов за весь матч. Нам не хватило точности. Очень жаль, что мы не сыграем в финале.

Наша команда просто не давала спокойно дышать «Манчестер Юнайтед» на своем же поле. У нас молодой коллектив, и мы играли против футболистов, которые стоят по 40-50 миллионов евро. У нас еще будет шанс проявить себя. Мы достойно сражались, и я убежден, что свой финал у «Сельты» еще будет.