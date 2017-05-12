Хавбек Волині звинувачується у падінні дівчини з 9-го поверху

Гравець ФК «Волинь» (Луцьк) Дмитро Задерецький потрапив у скандал. Футболіста вищої ліги звинувачують в причетності до трагедії, коли з 9 поверху в Луцьку випала 26-річна Ірина Савчук. Рідні травмованої дівчини стверджують, що саме гравець викинув її з вікна.

Інцидент мав місце в Луцьку в неділю, 7 травня. У будинку на вул. Івана Франка дівчина впала з 9 поверху. Нині в реанімації з численними переломами, стан потерпілої критичний.

У поліції Луцька відкрили кримінальне провадження за 128 статтею ККУ. Перевіряють причетність футболіста до трагічного випадку.

«У слідства три версії — те, що її скинули з 9 поверху, друга — дівчина впала з необережності та третя, що це була спроба самогубства», — наголосив начальник Луцького міськвідділу поліції Олег Кичук.

«Футболіст у показах пояснив, що не встиг затримати дівчину, а в поліцію не повідомив, бо був у стані афекту. Ми вилучили відео з камер спостереження, звіряємо дані з показами свідків», — повідомили у поліції.

Сестра Юлія Залевська розповіла, що в під ранок Ірина відпочивала з футболістом і друзями, випивали спиртні напої.

«У нього були проблеми з алкоголем. І між ними таки сталася сварка після якої футболіст викинув Ірину з вікна», — зазначила родичка.

Сам футболіст Дмитро Задерецький відмовляється розповідати про інцидент.

«Я коментарів не даю», — зазначив футболіст.