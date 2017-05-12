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Хавбек Волині звинувачується у падінні дівчини з 9-го поверху

Футболіста ФК «Волинь» звинувачують у тому, що викинув дівчину з 9 поверху

  • 12.05.2017 09:40
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Хавбек Волині звинувачується у падінні дівчини з 9-го поверху
Гравець ФК «Волинь» (Луцьк) Дмитро Задерецький потрапив у скандал. Футболіста вищої ліги звинувачують в причетності до трагедії, коли з 9 поверху в Луцьку випала 26-річна Ірина Савчук. Рідні травмованої дівчини стверджують, що саме гравець викинув її з вікна.
 
Інцидент мав місце в Луцьку в неділю, 7 травня. У будинку на вул. Івана Франка дівчина впала з 9 поверху. Нині в реанімації з численними переломами, стан потерпілої критичний.
 
У поліції Луцька відкрили кримінальне провадження за 128 статтею ККУ. Перевіряють причетність футболіста до трагічного випадку.
 
«У слідства три версії — те, що її скинули з 9 поверху, друга — дівчина впала з необережності та третя, що це була спроба самогубства», — наголосив начальник Луцького міськвідділу поліції Олег Кичук.
 
«Футболіст у показах пояснив, що не встиг затримати дівчину, а в поліцію не повідомив, бо був у стані афекту. Ми вилучили відео з камер спостереження, звіряємо дані з показами свідків», — повідомили у поліції.
 
Сестра Юлія Залевська розповіла, що в під ранок Ірина відпочивала з футболістом і друзями, випивали спиртні напої.
 
«У нього були проблеми з алкоголем. І між ними таки сталася сварка після якої футболіст викинув Ірину з вікна», — зазначила родичка.
 
Сам футболіст Дмитро Задерецький відмовляється розповідати про інцидент.
 
«Я коментарів не даю», — зазначив футболіст.

Источник — УНН

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