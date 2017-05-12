Два игрока Челси могут остаться без медалей

Два игрока «Челси» могут остаться без чемпионских медалей, в то время, как двум другим футболистам, которые уже покинули клуб, награды гарантированы. Дело в том, что медали в АПЛ гарантированы только тем, кто провел минимум 5 матчей в сезоне – таким образом, Джон Терри, который выходил на поле 7 раз, точно получит медаль, как и футболисты Оскар и Бранисав Иванович, которые покинули клуб зимой. В то же время, два действующих игрока «синих» - голкипер Асмир Бегович и защитник Натан Аке могут остаться без медалей. Бегович принял участие только в одном матче, Аке также вышел в АПЛ в футболке «Челси» лишь раз (первую половину сезона он провел в «Борнмуте) – а до конца чемпионата осталось всего две игры. Таким образом, парням придется поволноваться до принятия окончательного решения.

Напомним, чемпионство лондонцы могут оформить уже в эту пятницу.