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Два игрока Челси могут остаться без медалей

Голкипер Асмир Бегович и защитник Натан Аке могут остаться без медалей

  • 12.05.2017 09:17
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Два игрока «Челси» могут остаться без чемпионских медалей, в то время, как двум другим футболистам, которые уже покинули клуб, награды гарантированы. Дело в том, что медали в АПЛ гарантированы только тем, кто провел минимум 5 матчей в сезоне – таким образом, Джон Терри, который выходил на поле 7 раз, точно получит медаль, как и футболисты Оскар и Бранисав Иванович, которые покинули клуб зимой. В то же время, два действующих игрока «синих» - голкипер Асмир Бегович и защитник Натан Аке могут остаться без медалей. Бегович принял участие только в одном матче, Аке также вышел в АПЛ в футболке «Челси» лишь раз (первую половину сезона он провел в «Борнмуте) – а до конца чемпионата осталось всего две игры. Таким образом, парням придется поволноваться до принятия окончательного решения.
 
Напомним, чемпионство лондонцы могут оформить уже в эту пятницу.

Источник — ТК Футбол

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