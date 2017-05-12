Україна – Грузія: матч легенд на НСК Олімпійський!

Травень-місяць порадує столичних любителів футболу першокласним видовищем – матч збірних України та Грузії на НСК «Олімпійський»! На 80-тисячній арені зберуться справжні легенди футболу - найкращі футболісти України та Грузії останніх десятиліть. Гала-матч проводитиметься задля зміцнення дружби та партнерства між Україною і Грузією, в підтримку розвитку футболу в обох країнах.

20-го травня на смарагдовий газон НСК «Олімпійський» вийдуть зірки першої величини. Тренери національної збірної України серед ветеранів Анатолій Дем'яненко та Володимир Лозинський запросили під свої прапори Мирона Маркевича, Володимира Єзерського, Едуарда Цихмейструка, Сергія Нагорняка, Сергія Реброва, Олега Шелаєва, Віталія Реву, Віталія Косовського, Юрія Максимова, Олександра Косиріна, Сергія Федорова, В'ячеслава Свідерського, Сергія Шевчука, Андрія Оксимця, Андрія Донця, Дмитра Пінчука, Віталія Самойлова та інших відомих гравців.

Не менш іменитий десант прибуде і з Тбілісі: Кахабер Каладзе, Георгій Деметрадзе, Леван Кобіашвілі, Олександр Іашвілі, Давид Муджирі, Темур Кецбая, Михей Кавелашвілі, Гоча Джамараулі, Давид Джанашия, Георгій Немсадзе, Міхаїл Ашветія, Іраклій Зоїдзе, Йозеб Грішікашвілі, Леван Цкітішвілі, Александр Амісулашвілі, Георгій Гахокідзе, Мамука Мачаваріані, Давид Сірадзе, Гела Шекіладзе та Ладо Бурдулі.

Організаторами гала-матчу виступили Федерація футболу України, Федерація футболу Грузії, Асоціація ветеранів футболу України та ТОВ «Агробізнес». Керівник Асоціації ветеранів футболу України Олег Собуцький вважає звітний матч знаковою подією в футбольному житті двох країн: «Ми довго йшли до його організації, вибирали час та місце, щоб на одному полі зібрати найкращих гравців двох країн і подарувати любителям футболу справжнє свято. Не секрет, що в українського та грузинського народів дружба обчислюється навіть не десятиліттями, а століттями. У нас дуже багато спільного, а найголовніше - бажання жити в мирі, єдності та злагоді. У січні нинішнього року збірні ветеранів обох країн уже зустрічалися між собою на турнірі в Тбілісі. Була яскрава і безкомпромісна боротьба, прийшло багато глядачів. Тепер ми раді бачити в Києві наших друзів з візитом-відповіддю і сподіваємося, що відтепер наші зустрічі стануть традиційними».

Запрошуємо всіх любителів футболу відвідати гала-матч Україна - Грузія, підтримати улюблені команди і ще раз насолодитися грою зіркових футболістів минулих років. Час зустрічі - 20-го травня о 19:00, місце зустрічі - НСК «Олімпійський». Вхід вільний!