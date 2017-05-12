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Рой КИН: «МЮ должен забивать 3 мяча такой команде, как Сельта»

Легендарный игрой «Манчестер Юнайтед» - о выходе команды в финал Лиги Европы

  • 12.05.2017 08:42
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ФК Сандерленд. Рой Кин
© ФК Сандерленд. Рой Кин
Экс-капитан МЮ Рой Кин поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги Европы с участием своей команды против «Сельты» (1:1).
 
- Нужно отдать должное команде Моуриньо, которая выполнила задачу, выйдя в финал, - говорит Кин. - Но уровень команды таков, что она позволила «Сельте» сохранять шансы до конца. Это наглядный пример того, почему у «Юнайтед» так много ничейных результатов в этом сезоне. «МЮ» против таких соперников, как «Сельта», должен идити вперед и забивать два-три мяча.
 

Источник — Sport.ua

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