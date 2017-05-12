Рой КИН: «МЮ должен забивать 3 мяча такой команде, как Сельта»

Вот именно "лутшие" А футбольным богом был и остается непревзойденный Пеле

Место конечно же высокое. Украина - футбольный экспортёр. Но по отношению количества к качеству к...

поздравляю - здоровья и успехов им !

"Розлучення" на русский язык переводится как расставание. А вот развод на украинском бу...

Мразина тупая ты ТИмощук , не приезжай в Украину тварь!!! из начально все относились типо ну раб...

Главное то что Канада вас Сделает!! А то все херня!

Во-первых, плеваться некультурно. Во-вторых, если бы ты хоть раз побывал в Грузии, то не смог бы ...

Скоріше за все людей буде небагато.... По прогнозу, з 19 числа начнеться "сезон дощів",...