Рой КИН: «МЮ должен забивать 3 мяча такой команде, как Сельта»

Экс-капитан МЮ Рой Кин поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги Европы с участием своей команды против «Сельты» (1:1).
- Нужно отдать должное команде Моуриньо, которая выполнила задачу, выйдя в финал, - говорит Кин. - Но уровень команды таков, что она позволила «Сельте» сохранять шансы до конца. Это наглядный пример того, почему у «Юнайтед» так много ничейных результатов в этом сезоне. «МЮ» против таких соперников, как «Сельта», должен идити вперед и забивать два-три мяча.
Источник — Sport.ua
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