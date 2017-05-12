Святослав СИРОТА: «Украинские команды должны жить по средствам»

Экс-вратарь киевского «Динамо» экс-глава ПФЛ Святослав Сирота пообщался на горячие темы украинского футбола.
— За счет чего между «Динамо» и «Шахтером» образовалась такая пропасть? И видите ли вы признаки того, что она может уменьшиться?
— Мое личное убеждение: пропасть образовалась благодаря не столько действиям «Динамо», сколько — действиям «Шахтера», который ведет работу не только на поле, но и во всех остальных направлениях работы футбольного клуба. Мы понимаем, что формат чемпионата полностью пролоббировал «Шахтер». Как и в остальном, это работа клубного менеджмента. За счет всего в целом — и на футбольном поле, и вокруг него, — «Шахтер» оказался лучшим. На сегодня я не вижу, чтобы что-то менялось по сравнению, скажем, с осенью. Не думаю, что что-то будет по-другому и в новом сезоне. Не понимаю даже, что может измениться.
...У «Шахтера» действительно не такая яркая игра, как была при Луческу. Скажем откровенно, «горняки» стали слабее, но за счет того, что конкуренты ослаблены еще больше, и получилась эта разница. Плюс изменение структуры чемпионата позволило уйти далеко вперед.
— И «Динамо», и «Шахтер» уже юридически оформили свои финишные места. Как гранды проведут остаток турнира, ждать ли кадровых экспериментов?
— Сложно сказать, что на уме у тренеров. Многое зависит от того, какие мысли у них в голове. Можно наигрывать молодых, что Ребров, в принципе, давно и делает. Дает ребятам проявить себя, молодец. Поглядим, как будет.
— Спасет ли «Динамо» проваленный сезон завоеванием Кубка Украины?
— Не понимаю, что значит спасти или не спасти сезон. Победа есть победа, выиграть Кубок всегда престижно. Если «Динамо» это сделает, то этот сезон будет закончен с положительными эмоциями.
— Ваши симпатии принадлежат в финале «бело-синим»?
— Безусловно. Я сам киевлянин. С тех пор, как я не работаю в украинском футболе, мои симпатии на стороне той команды, с которой вырос.
— Что случилось с «Зарей» весной? Удастся ли ей сохранить третье место и, соответственно, вожделенную прямую путевку в группу ЛЕ?
— Думаю, что Вернидуб должен справиться с этой задачей. Что произошло? Вот журналисты больше любят делать оценки, обсуждать и рассуждать — это часть их профессии. Но я не согласен со специалистами, которые со стороны обсуждают клуб и начинают выносить вердикт. Они не находятся внутри команды, не знают, что там происходит, как проходит подготовительный и игровой процессы, какие физические и психологические кондиции у всех исполнителей. Футбольная команда — живой организм, который постоянно видоизменяется.
Оценить и определить причины произошедшего может только тот человек, который находится в команде. Возможно, сборы были проведены неправильно, может, сказались какие-то внутренние вещи или же формат чемпионата был рассчитан неверно. Но я не сильно люблю давать оценки. Я же там не работаю.
— Актуальный вопрос — кто попадет в Европу кроме «Зари»? На чьей стороне ваши симпатии?
— Вернидуб за последние пару лет доказал, что он очень грамотный профессиональный тренер. Думаю, он постарается удержать третье место. Но мне трудно рассуждать, потому что у него в конкурентах — команды, где работают мои товарищи. Тренеры, которых тоже уважаю: я в прекрасных отношениях и с Бабичем, и с Санжаром, а с Шараном вообще играли вместе в «Днепре». Поэтому не могу кому-то желать выиграть у другого. Пусть борьба на футбольном поле все скажет без слов.
Все эти команды заслуживают попасть в Европу. Тренеры молодые, амбициозные, каждый работает со своим уникальным видением. Посмотрим, как они расположатся по итогу в таблице. На сегодняшний день это самое интересное в нашем чемпионате!
— Перепрыгнем на противоположный край. Что ждет днепропетровский «Днепр»? Какое у него будущее, куда вообще идет этот клуб?
— Я думаю, что этот клуб идет в первую лигу. Наверное, не только я так считаю — судя по турнирной таблице и всему тому, что там происходит... «Днепр» никогда не вылетал из высшей лиги — скорее всего, число старожилов чемпионата, которых и так осталось очень мало, уменьшится. Не считаю при этом, что Коломойский прекратит финансирование. Просто все привыкли, что поддержка клуба идет сверхдотационная и деньги разбрасываются на все. Теперь будет нормальный режим экономии. Русол пару дней назад ведь заявил, что клуб финансируется, сборы планируются.
— «Днепр» перестроится на модель львовских «Карпат», которые живут сугубо по средствам?
— А так и должно быть! Все команды должны так жить. Ошибочное мнение, которое все время муссируется в прессе специалистами и лжеспециалистами: мол, если у нас нет команд, у которых было бы столько денег, сколько у «Шахтера» или «Динамо» — значит, у нас нет чемпионата. Исландия доказала, что много денег не надо. Или тот же «Лудогорец», продемонстрировавший, что вопрос не в сумме — платите мало, но вовремя. Скоро многое изменится: уйдет поколение, которое привыкло жить в дотационном мире — и придут другие, понимающие то, что деньги нужно зарабатывать на футбольном поле. Перестанут давать миллионы за красивые глаза. Это нормально!
— В этом туре как раз встречаются два борца за выживание, «Днепр» и «Карпаты». Исходя из игровых аспектов, кто из них более достоин сохранить прописку в Премьер-лиге?
— Я бы расширил турнирную таблицу! (Улыбается.) Обе команды заслуживают остаться, оба наставника этого достойны. У них классные футболисты, пусть и не все из них соответствуют каким-то топовым уровням. Дулуб показал, что он прекрасный тренер, который может справляться с задачами и выдавать хорошую игру с тем материалом, который есть. Да и сами игроки львовского клуба по сравнению с осенью демонстрируют совершенно другой футбол.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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