Святослав СИРОТА: «Украинские команды должны жить по средствам»

Экс-вратарь киевского «Динамо» экс-глава ПФЛ Святослав Сирота пообщался на горячие темы украинского футбола.

— За счет чего между «Динамо» и «Шахтером» образовалась такая пропасть? И видите ли вы признаки того, что она может уменьшиться?

— Мое личное убеждение: пропасть образовалась бла­годаря не столько действиям «Динамо», сколько — дейст­виям «Шахтера», который ведет работу не только на по­ле, но и во всех остальных направлениях работы фут­больного клуба. Мы понима­ем, что формат чемпионата полностью пролоббировал «Шахтер». Как и в осталь­ном, это работа клубного ме­неджмента. За счет всего в целом — и на футбольном по­ле, и вокруг него, — «Шахтер» оказался лучшим. На сегодня я не вижу, чтобы что-то меня­лось по сравнению, скажем, с осенью. Не думаю, что что-то будет по-другому и в новом сезоне. Не понимаю даже, что может измениться.

...У «Шахтера» действительно не такая яркая игра, как была при Луческу. Ска­жем откровенно, «горняки» стали слабее, но за счет того, что конкуренты ослаблены еще больше, и получилась эта разница. Плюс изменение структуры чемпионата по­зволило уйти далеко вперед.

— И «Динамо», и «Шахтер» уже юридически оформили свои финишные места. Как гранды проведут остаток тур­нира, ждать ли кадровых экс­периментов?

— Сложно сказать, что на уме у тренеров. Многое зави­сит от того, какие мысли у них в голове. Можно наигрывать молодых, что Ребров, в прин­ципе, давно и делает. Дает ребятам проявить себя, моло­дец. Поглядим, как будет.

— Спасет ли «Динамо» проваленный сезон завоеванием Кубка Украины?

— Не понимаю, что значит спасти или не спасти сезон. Победа есть победа, выиграть Кубок всегда престижно. Если «Динамо» это сделает, то этот сезон будет закончен с положительными эмоциями.

— Ваши симпатии принадлежат в финале «бело-синим»?

— Безусловно. Я сам киев­лянин. С тех пор, как я не ра­ботаю в украинском футболе, мои симпатии на стороне той команды, с которой вырос.

— Что случилось с «Зарей» весной? Удастся ли ей сохра­нить третье место и, соответ­ственно, вожделенную пря­мую путевку в группу ЛЕ?

— Думаю, что Вернидуб должен справиться с этой за­дачей. Что произошло? Вот журналисты больше любят делать оценки, обсуждать и рассуждать — это часть их профессии. Но я не согласен со специалистами, которые со стороны обсуждают клуб и начинают выносить вер­дикт. Они не находятся вну­три команды, не знают, что там происходит, как прохо­дит подготовительный и иг­ровой процессы, какие физи­ческие и психологические кондиции у всех исполните­лей. Футбольная команда — живой организм, который постоянно видоизменяется.

Оценить и определить причины произошедшего может только тот человек, который находится в коман­де. Возможно, сборы были проведены неправильно, мо­жет, сказались какие-то вну­тренние вещи или же формат чемпионата был рассчитан неверно. Но я не сильно лю­блю давать оценки. Я же там не работаю.

— Актуальный вопрос — кто попадет в Европу кроме «Зари»? На чьей стороне ваши симпатии?

— Вернидуб за последние пару лет доказал, что он очень грамотный профессио­нальный тренер. Думаю, он постарается удержать третье место. Но мне трудно рассу­ждать, потому что у него в конкурентах — команды, где работают мои товарищи. Тренеры, которых тоже ува­жаю: я в прекрасных отноше­ниях и с Бабичем, и с Санжаром, а с Шараном вообще играли вместе в «Днепре». Поэтому не могу кому-то же­лать выиграть у другого. Пусть борьба на футбольном поле все скажет без слов.

Все эти команды заслужи­вают попасть в Европу. Тре­неры молодые, амбициоз­ные, каждый работает со своим уникальным видени­ем. Посмотрим, как они рас­положатся по итогу в табли­це. На сегодняшний день это самое интересное в нашем чемпионате!

— Перепрыгнем на проти­воположный край. Что ждет днепропетровский «Днепр»? Какое у него будущее, куда вообще идет этот клуб?

— Я думаю, что этот клуб идет в первую лигу. Наверное, не только я так считаю — судя по турнирной таблице и всему тому, что там происходит... «Днепр» никогда не вылетал из высшей лиги — скорее все­го, число старожилов чемпио­ната, которых и так осталось очень мало, уменьшится. Не считаю при этом, что Коломойский прекратит финанси­рование. Просто все привы­кли, что поддержка клуба идет сверхдотационная и деньги разбрасываются на все. Теперь будет нормаль­ный режим экономии. Русол пару дней назад ведь заявил, что клуб финансируется, сбо­ры планируются.

— «Днепр» перестроится на модель львовских «Карпат», которые живут сугубо по средствам?

— А так и должно быть! Все команды должны так жить. Ошибочное мнение, которое все время муссируется в прес­се специалистами и лжеспециалистами: мол, если у нас нет команд, у которых было бы столько денег, сколько у «Шахтера» или «Динамо» — значит, у нас нет чемпионата. Исландия доказала, что много денег не надо. Или тот же «Лудогорец», продемонстриро­вавший, что вопрос не в сумме — платите мало, но вовремя. Скоро многое изменится: уй­дет поколение, которое при­выкло жить в дотационном мире — и придут другие, пони­мающие то, что деньги нужно зарабатывать на футбольном поле. Перестанут давать мил­лионы за красивые глаза. Это нормально!

— В этом туре как раз встре­чаются два борца за выжива­ние, «Днепр» и «Карпаты». Исходя из игровых аспектов, кто из них более достоин со­хранить прописку в Премьер-лиге?

— Я бы расширил турнир­ную таблицу! (Улыбается.) Обе команды заслуживают остаться, оба наставника это­го достойны. У них классные футболисты, пусть и не все из них соответствуют каким-то топовым уровням. Дулуб по­казал, что он прекрасный тре­нер, который может справ­ляться с задачами и выдавать хорошую игру с тем материа­лом, который есть. Да и сами игроки львовского клуба по сравнению с осенью демон­стрируют совершенно дру­гой футбол.