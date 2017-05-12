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Шахтер вернет Матвиенко из Карпат

Левый защитник Николай Матвиенко летом, вероятнее всего, вернется в «Шахтер»

  • 12.05.2017 08:08
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zbirna.com. Николай Матвиенко
© zbirna.com. Николай Матвиенко
21-летний футболист в январе перебрался в стан львовского клуба на правах аренды, в которой, как сообщалось ранее, была прописана сумма отступных, за которую Карпаты смогут выкупить Матвиенко в любое время срока действия договора займа.
 
Впрочем, Шахтер нацелен на то, чтобы вернуть Матвиенко по окончании сезона. Возможно, Карпаты попросту не смогут изыскать средства для выкупа контракта Матвиенко, либо же между клубами существует иная договоренность по вопросу молодого футболиста.
 
За Карпаты Матвиенко провел 10 матчей в украинской Премьер-лиге, отличившись 2 голевыми передачами.
 

Источник — Шахта

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