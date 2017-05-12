Марк БАРТРА: «В день взрыва пережил худшие ощущения в жизни»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, пострадавший в результате взрывов, произошедших у автобуса немецкой команды 11 апреля перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Монако» (2:3), рассказал о возвращении к работе и эмоциях, которые он пережил в день взрывов.

«Когда я снова увидел мяч, то забыл обо всём. У меня есть очень много желания снова бегать, тренироваться и быть рядом с партнёрами по команде.

В тот день, когда произошли взрывы, я пережил боль, панику, неуверенность, это были худшие ощущения в моей жизни. Я никогда раньше не попадал в такие ситуации и не знал, как себя вести.

Моя рука в порядке. Доктор сказал, что кость сломалась из-за осколков, но сухожилия и связки не была затронуты. Надеюсь, на этой или следующей неделе попаду в состав команды и помогу ей», — говорит.