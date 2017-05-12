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Марк БАРТРА: «В день взрыва пережил худшие ощущения в жизни»

Испанский защитник «Боруссии» - о теракте, который произошел накануне матча ЛЧ против «Монако»

  • 12.05.2017 07:58
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ФК Боруссия. Марк Бартра
© ФК Боруссия. Марк Бартра
Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, пострадавший в результате взрывов, произошедших у автобуса немецкой команды 11 апреля перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Монако» (2:3), рассказал о возвращении к работе и эмоциях, которые он пережил в день взрывов.
 
«Когда я снова увидел мяч, то забыл обо всём. У меня есть очень много желания снова бегать, тренироваться и быть рядом с партнёрами по команде.
 
В тот день, когда произошли взрывы, я пережил боль, панику, неуверенность, это были худшие ощущения в моей жизни. Я никогда раньше не попадал в такие ситуации и не знал, как себя вести. 
 
Моя рука в порядке. Доктор сказал, что кость сломалась из-за осколков, но сухожилия и связки не была затронуты. Надеюсь, на этой или следующей неделе попаду в состав команды и помогу ей», — говорит.
 

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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