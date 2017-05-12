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Арсеналу интересен хавбек Монако

Тома Лемар может перебраться в Англию

  • 12.05.2017 07:49
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ФК Монако. Тома Лемар
© ФК Монако. Тома Лемар
Полузащитник «Монако» Тома Лемар попал в сферу интересов «Арсенала». Главный тренер «канониров» Арсен Венгер хочет укрепить среднюю линию, и 21-летний Лемар является целью номер один.
 
Арсен Венгер признался, что был заинтересован в услугах Лемара ещё до его перехода в «Монако». К монегаскам полузащитник присоединился в июле 2015 года, куда перешёл из «Кана». Помимо этого, лондонцы хотят приобрести по одному игроку в линию обороны и атаки. 
 
На трансферном рынке Тома Лемар оценивается в € 20 млн.
 

Источник — Euro-football

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