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Петер БОШ: «Испытали шок после голов Ляказетта»

Наставник «Аякса» - о матче против «Лиона» (1:3)

  • 12.05.2017 07:31
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Главный тренер «Аякса» поделился своими впечатлениями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Лиона».
 
- Матч с «Лионом» для нас получился неоднозначным, - говорит Бош. - Сначала мы контролировали игру, но затем получили пенальти в свои ворота. И сразу соперник забил еще один гол. Это был шок для моих игроков, которые сидели в раздевалке с опущенными глазами. После перерыва было очень тяжело, потому что «Лион» активно прессинговал. И все же мы выстояли. Заслуженно вышли в финал.
 

Источник — УЕФА

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