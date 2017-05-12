Петер БОШ: «Испытали шок после голов Ляказетта»

Что значит "если"?ЧМ2018 - праздник футбола.Никакого отношения к путенской кодле не име...

Ну очень мила и красива !!! Удачи !!!

Ну Мелани Трамп вроде не жалуется, хотя там разница и покруче. Завидуй молча.

Конькову 68 а не 98 . Прекрасно выглядит, здесь всё по любви, вот ей можно верить . Счастья им !

Я,практически, ровесник Конькова, если даже отбросить моральное составляющее этого события, то эс...