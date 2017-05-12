Жозе МОУРИНЬО: «Байи повел себя наивно»

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо поделился своими впечатлениями от матча Лиги Европы против «Сельты».
- Я не видел инцидента с удалением, но Эрик Байи был феноменален в этом матче, - говорит Моуриньо. - Игра была эмоциональной для всех, но некоторые нервничали меньше других. Ронкалья не новичок в таких ситуациях, а Байи, вероятно, повел себя наивно. Потеряли важного игрока для финала, а у нас и так много потерь.
«Аякс» - сложны соперник. Это молодая и сильная команда. Они закончат чемпионат на этих выходных и будут готовиться к финалу. У них будет 12 дней на восстановление, а мы сыграем три матча.
Источник — УЕФА
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