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Жозе МОУРИНЬО: «Байи повел себя наивно»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о матче против «Сельты» (1:1)

  • 12.05.2017 07:25
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thesun.co.uk. Жозе Моуриньо
© thesun.co.uk. Жозе Моуриньо
Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо поделился своими впечатлениями от матча Лиги Европы против «Сельты».
 
- Я не видел инцидента с удалением, но Эрик Байи был феноменален в этом матче, - говорит Моуриньо. - Игра была эмоциональной для всех, но некоторые нервничали меньше других. Ронкалья не новичок в таких ситуациях, а Байи, вероятно, повел себя наивно. Потеряли важного игрока для финала, а у нас и так много потерь.
 
«Аякс» - сложны соперник. Это молодая и сильная команда. Они закончат чемпионат на этих выходных и будут готовиться к финалу. У них будет 12 дней на восстановление, а мы сыграем три матча.
 

Источник — УЕФА

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