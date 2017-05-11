Манчестер Юнайтед вышел в финал Лиги Европы

После поединка в Виго, казалось, ничто не сможет помешать «МанЮнайтед» выйти в финал Лиги Европы. «Сельта» играла слабее, и, несмотря на скромный счет 1:0, ответный матч выглядел чуть ли не формальностью.

Но «Сельта» приехала на знаменитый стадион «Олд Траффорд» отнюдь не сдаваться на милость противника. Испанцы выложились на полную катушку и сделали все, чтобы переломить ход противостояния.

Уже в дебюте встречи Яго Аспас мог вывести свою команду вперед, но с его плотным ударом справился Серхио Ромеро, который перевел мяч на угловой. Тут же пернатых над манчестерской ареной распугал Кабрал.

Хозяева смогли отодвинуть игру от своих ворот только на исходе четверти часа игры. И тут же забили! На 17-й минуте Маруан Феллаини откликнулся на мастерскую передачу Рэшфорда и точным ударом головой с нескольких метров отправил мяч в сетку впритирку со штангой.

Пропущенный мяч не добавил «Сельте» хорошего настроения, хотя текущие задачи испанской команды от этого не изменились. Клуб из Виго был обязан забивать во что бы то ни стало. Правда, до серьезных моментов дело все никак не доходило, удар Эрнандеса едва обеспокоил Ромеро, Вассу и Систо катастрофически не хватало точности. Хороший шанс был у Васса на 42-й минуте, но ему не удалось попасть в ворота ударом головой из выгодной позиции.

Во второй половине игры соперники продолжили обмениваться острыми выпадами. Альварес спас свою команду после выстрела Мхитаряна, Гвидетти совсем немного не хватило точности, чтобы попасть в створ из пределов штрафной, Рэшфорд оставил в дураках сразу двух защитников, но не сумел пробить вылетевшего из ворот Альвареса...

Время шло, а счет на табло не менялся. «Манчестер Юнайтед» весьма комфортно чувствовал себя при перевесе 2:0 по сумме двух встреч. Казалось, что подопечные Жозе Моуриньо играют не на полных оборотах и в любой момент готовы прибавить.

И такой момент все-таки наступил! Упорство «Сельты» в атаке было вознаграждено. На 85-й минуте Бонгонда отменно навесил с правого фланга, а Ронкалья головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

«Сельте» нужен был всего один гол, чтобы оставить «МанЮнайтед» за бортом турнира, испанцы бросили все силы в атаку, терять им все равно было нечего. Градус противостояния подскочил настолько, что уже на 86-й минуте на поле вспыхнула драка. Ронкалья с Бейи не сошлись во взглядах на современный футбол, и рефери отправил смутьянов завершать свой диспут в подтрибунном помещении.

Арбитр компенсировал целых шесть минут, но «МЮ» на корню пресекал все попытки «Сельты» создать хоть что-нибудь острое у своих ворот. И все-таки шанс вырвать путевку в финал Лиги Европы у испанцев был. На 96-й минуте встречи мяч, заметавшийся по штрафной «красных дьяволов», отскочил к Гвидетти, который не сумел пробить чуть ли не с линии вратарской.

Ничья 1:1 вывела «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы, где он встретится с амстердамским «Аяксом». «Сельта» билась храбро, но англичане все же были лучше. Хотя, что бы мы сейчас говорили, используй Гвидетти свой шанс на последних секундах матча?

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» - «Сельта» - 1:1 (первый матч 1:0)

Маруане Феллаини, 17 - Факундо Ронкалья, 85

«Манчестер Юнайтед»: Серхио Ромеро, Дейли Блинд, Маркус Рэшфорд (Крис Смоллинг, '89), Маттео Дармиан, Эрик Бейи, Андер Эррера, Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян (Майкл Каррик, '77), Маруане Феллаини, Поль Погба, Джессе Лингард (Уэйн Руни, '86)

«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Густаво-Даниэль Кабрал, Уго Мальо, Факундо Ронкалья, Хонни Кастро, Пионе Систо (Клаудио Бову, '80), Педро-Пабло Эрнандес, Даниэль Васс (Хосабед Санчес, '46), Джон Гвидетти, Неманья Радойя (Тео Бонгонда, '68), Яго Аспас

Дейли Блинд, 32. Андер Эррера, 81. - Яго Аспас, 66. Густаво-Даниэль Кабрал, 92.

Эрик Бейи, 88. - Факундо Ронкалья, 89.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - СЕЛЬТА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА