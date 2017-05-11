Лион – Аякс: когда львы не дожали

Что тут скажешь. До чуда не хватило совсем чуть-чуть. «Лион» мог и должен был побеждать в этом поединке, он и победил, но очень неудачная игра в первом матче не позволила «львам» выйти в финал Лиги Европы и побороться не только за трофей, но и за место в Лиге чемпионов в следующем году.

Начало игры не казалось таким уж и страшным для амстердамского клуба. Гости провели несколько приличных контратак и имели шансы открыть счет в этом поединке, но героически играл голкипер французов Лопеш.

После резвого начала со стороны «Аякса» игроки «Лиона» взяли инициативу в свои руки и… пропустили мяч. Ошиблась оборона, а вратарь не успел с выходом – Каспер Дольберг перебросил мяч через Лопеша и открыл счет в матче. 5:1 – общий счет противостояния в пользу амстердамского клуба.

Казалось бы, какая тут может быть интрига. Но «львы» вспомнили, что они грозные хищники, а не какие-то там котики и выдали на гора ударную концовку первого тайма. На последних минутах первой половины игры Ляказетт, которого очень не хватало в первом матче, сначала реализовал пенальти, а в следующей атаке уже сделал дубль, отличившись с игры. 2:1 и не все так плохо.

После перерыва «Лион» просто понесся! У «Аякса», фактически, было полтора момента, в то время как у хозяев – с добрый десяток!

Наиболее реальный момент случился на 77-й минуте, когда Горжлен должен был забивать, но его голу помешал голкипер, далеко вышедший из ворот. Сразу же на поле появился Рашид Геззаль, заменивший Вальбуэна. Геззаль уже через пару минут после своего вступления в игру возрождает интригу всего противостояния, замкнув головой фланговый навес!

Играть еще минут 10, а у «Аякса» удаление! Удалился с поля Ник Виргевер за два предупреждения, пропустит финал.

Но, как такового финального штурма не получилось. Лишь удар Максвелла Корне мог перевернуть все с ног на голову, но мяч ушел мимо ворот.

Финальный свиток и «Аякс» впервые за 21 год выходит в финал еврокубка! В Стокгольме амстердамцев ждет встреча с «Манчестер Юнайтед»!

«Лион» - «Аякс» - 3:1 (первый матч - 1:4)

Александр Ляказетт, 45, с пенальти, 45+1, Рашид Геззаль, 81 - Каспер Дольберг, 27

«Лион»: Антони Лопеш, Муктар Диакаби, Николя Н'Кулу, Рафаэль, Корентен Толиссо, Максим Гоналон, Жереми Морель (Мацей Рыбусь, '75), Набиль Фекир, Матье Вальбуэна (Рашид Геззаль, '77), Александр Ляказетт, Максвелл Корне

«Аякс»: Андре Онана, Давинсон Санчес, Йоел Велтман (Кенни Тете, '64), Матейс де Лигт, Ник Виргевер, Дави Классен, Лассе Шёне (Донни ван де Бек, '58), Хаким Зиеш, Бертран Траоре, Амин Юнес (Джастин Клюйверт, '82), Каспер Дольберг

Жереми Морель, 18. Корентен Толиссо, 20. Муктар Диакаби, 48. Николя Н'Кулу, 61. Набиль Фекир, 61. - Йоел Велтман, 49. Дави Классен, 50. Ник Виргевер, 68.

- Ник Виргевер, 84.