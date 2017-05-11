20 травня відбудеться матч легенд України та Грузії

Травень-місяць порадує столичних любителів футболу першокласним видовищем – матч збірних України та Грузії на НСК «Олімпійський»! На 80-тисячній арені зберуться справжні легенди футболу - найкращі футболісти України та Грузії останніх десятиліть. Гала-матч проводитиметься задля зміцнення дружби та партнерства між Україною і Грузією, в підтримку розвитку футболу в обох країнах.



20-го травня на смарагдовий газон НСК «Олімпійський» вийдуть зірки першої величини. Тренери національної збірної України серед ветеранів Анатолій Дем'яненко та Володимир Лозинський запросили під свої прапори Мирона Маркевича, Володимира Єзерського, Едуарда Цихмейструка, Сергія Нагорняка, Сергія Реброва, Олега Шелаєва, Віталія Реву, Віталія Косовського, Юрія Максимова, Олександра Косиріна, Сергія Федорова, В'ячеслава Свідерського, Сергія Шевчука, Андрія Оксимця, Андрія Донця, Дмитра Пінчука, Віталія Самойлова та інших відомих гравців.



Не менш іменитий десант прибуде і з Тбілісі: Кахабер Каладзе, Георгій Деметрадзе, Леван Кобіашвілі, Олександр Іашвілі, Давид Муджирі, Темур Кецбая, Михей Кавелашвілі, Гоча Джамараулі, Давид Джанашия, Георгій Немсадзе, Міхаїл Ашветія, Іраклій Зоїдзе, Йозеб Грішікашвілі, Леван Цкітішвілі, Александр Амісулашвілі, Георгій Гахокідзе, Мамука Мачаваріані, Давид Сірадзе, Гела Шекіладзе та Ладо Бурдулі.



Запрошуємо всіх любителів футболу відвідати гала-матч Україна - Грузія, підтримати улюблені команди і ще раз насолодитися грою зіркових футболістів минулих років. Час зустрічі - 20-го травня о 19:00, місце зустрічі - НСК «Олімпійський». Вхід вільний!