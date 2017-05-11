Дармштадт не будет продлевать Федецкого, Олейника и Березовского

По окончанию сезона трио украинских футболистов Денис Олейник, Артем Федецкий и Денис Березовский станут свободными агентами.
Вылетевший во Вторую Бундеслигу «Дармштадт» не собирается продлевать контракт с украинскими игроками, об этом заявил главный тренер команды Торстен Фрингс.
В текущем сезоне Федецкий отыграл за немецкий клуб 16 матчей, Олейник – три игры, а Березовский ни разу не появился на поле за основную команду.
Источник — Sport.ua
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как-то двусмысленно звучит)
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