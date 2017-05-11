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Дармштадт не будет продлевать Федецкого, Олейника и Березовского

Все трое станут свободными агентами

  • 11.05.2017 22:47
  • 904 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Дармштадт. Артем Федецкий
© ФК Дармштадт. Артем Федецкий

По окончанию сезона трио украинских футболистов Денис Олейник, Артем Федецкий и Денис Березовский станут свободными агентами.

Вылетевший во Вторую Бундеслигу «Дармштадт» не собирается продлевать контракт с украинскими игроками, об этом заявил главный тренер команды Торстен Фрингс.

В текущем сезоне Федецкий отыграл за немецкий клуб 16 матчей, Олейник – три игры, а Березовский ни разу не появился на поле за основную команду.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    movkli
      movkli, 11.05.2017 23:00
    0
    а можно всех посмотреть?
    как-то двусмысленно звучит)
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