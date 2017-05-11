Дармштадт не будет продлевать Федецкого, Олейника и Березовского

Неужели намечается новый нескончаемый сериал по образу и подобию предыдущего: " Состоится ли...

Как по мне, делать нам в раше нечего.Ни по игре, ни по понятиям. Облажаемся по любому. Сидеть дом...

Вроде как не моё дело, но удержаться трудно, т.к. уровень идиотизма в этих высказываниях зашкалив...