В матче с Александрией Ярмоленко забил юбилейный мяч с пенальти

В матче с «Александрией» Андрей Ярмоленко забил свой 10-й мяч с пенальти в чемпионатах Украины.
При этом он стал 13-м игроком, в том числе вторым динамовцем после Диого Ринкона, достигшим этого рубежа, совершив не более одного промаха с «точки».
К слову, Андрей вышел на третье место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов киевлян, обойдя Олега Гусева и Виктора Леоненко.
Среди бело-голубых больше Ярмоленко забивали с одиннадцатиметровой отметки только Сергей Ребров (24) и тот же Диого Ринкон (14).
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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