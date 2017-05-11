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В матче с Александрией Ярмоленко забил юбилейный мяч с пенальти

Впереди Ярмоленко лишь Диого Ринкон и Ребров

  • 11.05.2017 22:09
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ФК Динамо
© ФК Динамо

В матче с «Александрией» Андрей Ярмоленко забил свой 10-й мяч с пенальти в чемпионатах Украины.

При этом он стал 13-м игроком, в том числе вторым динамовцем после Диого Ринкона, достигшим этого рубежа, совершив не более одного промаха с «точки».

К слову, Андрей вышел на третье место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов киевлян, обойдя Олега Гусева и Виктора Леоненко.

Среди бело-голубых больше Ярмоленко забивали с одиннадцатиметровой отметки только Сергей Ребров (24) и тот же Диого Ринкон (14).

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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