Юрий МАКСИМОВ: «Без интриги и эмоции не те, и настроение»

Накануне матча «Динамо» с донецким «Олимпиком» в рамках 29-го тура чемпионата Украины своим мнением и ожиданиями от противостояния поделился полузащитник киевлян 90-х Юрий Максимов.



- Интрига в борьбе за первое и второе места в нынешнем чемпионате уже окончательно пропала. Относительно открытым остался лишь вопрос о том, кто займет третье место.



А без интриги и эмоции не те, и настроение. Команды свои задачи уже решили.



Хотя, в последнее время «Динамо» демонстрирует яркий, зрелищный футбол, забивая по 4-5 мячей. Посмотрим, как получится в этот раз.



- У «Олимпика» из-за дисквалификации не смогут сыграть против «Динамо» сразу трое футболистов: защитники Иллой-Айет и Олейник, а также полузащитник Хомутов. На ваш взгляд, это ощутимые потери для команды?

- Считаю, что при отсутствии определенных игроков или в сильнейшем составе, «Динамо» все равно должно без труда обыгрывать этого соперника.



- Согласно статистике, в пяти из шести матчах, проведенными между командами, победу праздновали динамовцы. С этим соперником у киевлян не должно возникнуть проблем?

- «Шахтер» свою задачу уже решил, так что дополнительных премиальных у «Олимпика» не будет, «Динамо» также ниже второго места не опустится. У номинальных хозяев только есть небольшой шанс побороться за третье место с «Зарей», но им будет трудно.



- Имеет ли какое-то значение тот факт, что матч пройдет на стадионе им. Лобановского - динамовской арене, хотя номинальными хозяевами и будет считаться «Олимпик»?

- Вы знаете, донетчане уже столько ездили по стране, постоянно меняя свои «домашние» стадионы, что я даже не знаю, стоит этому радоваться или нет. Стадион «Динамо» - это же также не постоянное их пристанище, а, скорее, временное.



- Учитывая хорошее качество газона, можно предположить, что команды покажут качественный, комбинационный футбол?

- Зрители приходят на футбол, когда есть мотивация, интрига. Когда на поле много борьбы. А когда одна из команд «выносит» своих соперников со счетом 5:0 или 6:0, думаю, это малоинтересно. Должна быть неуступчивая борьба, непредсказуемость, а не закономерность.