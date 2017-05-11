Кто в Европе на ходу? В Украине – Шахтер

Неудача в гостях у «Атлетико» прервала 15-матчевую беспроигрышную серию «Реала» в турнирах УЕФА. Теперь команда Зинедина Зидана попытается в финале положить конец 12-матчевому отрезку без поражений «Ювентуса».

В национальных первенствах великолепную форму показывает «Монако», выигравший девять последних встреч. Сразу по двух параметрам в топ-чемпионатах лидирует «Порту» - самая продолжительная беспроигрышная серия в лиге и самая надежная оборона, вот только в турнирной таблице «драконы» отстают от «Бенфики».

Ниже приведена статистика по командам из восьми ведущих лиг Европы в соответствии с таблицей коэффициентов.

1. Лига чемпионов УЕФА

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (Лига чемпионов УЕФА): «Ювентус» (12 - В9 Н3)

Самая длинная действующая победная серия (Лига чемпионов УЕФА): «Ювентус» (2)

Самая результативная команда: «Реал» (32 гола в 12 матчах - в среднем 2,67 мяча за игру)

Самая надежная оборона: «Ювентус» (3 пропущенных гола в 12 матчах - в среднем 0,25 мяча за игру)

ТОП-8 европейских чемпионатов

Самая длинная действующая победная серия (чемпионат): «Монако» (9)

Самая длинная действующая победная серия (все турниры): «Гимараэш», «Шахтер» Донецк (5)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (чемпионат): «Порту» (29: В19 Н10)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (все турниры): «Бенфика» (9: В5 Н4), «Олимпик» (9: В5 Н4), «Наполи» (9: В7, Н2)

Самая результативная команда чемпионата: «Барселона» (108 голов в 36 матчах - в среднем 3 мяча за игру)

Самая надежная оборона чемпионата: «Порту» (15 голов в 32 матчах - в среднем 0,47 мяча за игру)

1. Испания

Самая длинная действующая победная серия (чемпионат): «Барселона» (5)

Самая длинная действующая победная серия (все турниры): «Барселона» (4)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (чемпионат): «Барселона» (5: В5)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (все турниры): «Барселона» (6: В5 Н1)

Самая результативная команда чемпионата: «Барселона» (108 голов в 36 матчах - в среднем 3 мяча за игру)

Самая надежная оборона чемпионата: «Атлетико» (25 голов в 36 матчах - в среднем 0,69 мяча за игру)

2. Германия

Самая длинная действующая победная серия (чемпионат): «Бавария» (2)

Самая длинная действующая победная серия (все турниры): «Бавария» (2)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (чемпионат): «РБ Лейпциг» (7: В5 Н2)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (все турниры): «РБ Лейпциг» 7: В5 Н2)

Самая результативная команда чемпионата: «Бавария» (80 голов в 32 матчах - в среднем 2,50 мяча за игру)

Самая надежная оборона чемпионата: «Бавария» (17 голов в 32 матчах - в среднем 0,53 мяча за игру)

3. Англия

Самая длинная действующая победная серия (чемпионат): «Челси», «Борнмут» (3)

Самая длинная действующая победная серия (все турниры): «Челси» (4)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (чемпионат): «Манчестер Сити» (5: В3 Н2)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (все турниры): «Вест Хэм» (5: В2 Н3)

Самая результативная команда чемпионата: «Челси» (72 гола в 34 матчах - в среднем 2,12 мяча за игру)

Самая надежная оборона чемпионата: «Тоттенхэм» (23 гола в 35 матчах - в среднем 0,66 мяча за игру)

4. Италия

Самая длинная действующая победная серия (чемпионат): «Лацио» (3)

Самая длинная действующая победная серия (все турниры): «Лацио» (3)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (чемпионат): «Ювентус» (16: В12 Н4)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (все турниры): «Наполи» (9: В7 Н2), «Ювентус» (9: В6 Н3)

Самая результативная команда чемпионата: «Наполи» (79 голов в 35 матчах - в среднем 2,26 мяча за игру)

Самая надежная оборона чемпионата: «Ювентус» (23 гола в 35 матчах - в среднем 0,66 мяча за игру)

5. Франция

Самая длинная действующая победная серия (чемпионат): «Монако» (9)

Самая длинная действующая победная серия (все турниры): «Олимпик», «Метц» (2)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (чемпионат): «Монако» (17: В15 Н2)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (все турниры): «Олимпик» (9: В5 Н4)

Самая результативная команда чемпионата: «Монако» (98 голов в 35 матчах - в среднем 2,80 мяча за игру)

Самая надежная оборона чемпионата: «Пари Сен-Жермен» (26 голов в 36 матчах - в среднем 0,72 мяча за игру)

6. Россия

Самая длинная действующая победная серия (чемпионат): «Спартак», «Терек» (3)

Самая длинная действующая победная серия (все турниры): «Спартак», «Терек» (3)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (чемпионат): «Спартак», «Терек» (у обоих 3: В3)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (все турниры): «Спартак», «Терек» (у обоих 3: В3)

Самая результативная команда чемпионата: «Зенит» (44 гола в 27 матчах - в среднем 1,63 мяча за игру)

Самая надежная оборона чемпионата: «Ростов» (13 голов в 27 матчах - в среднем 0,48 мяча за игру)

7. Португалия

Самая длинная действующая победная серия (чемпионат): «Гимараэш» (7)

Самая длинная действующая победная серия (все турниры): «Гимараэш» (5)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (чемпионат): «Порту» (29: В19 Н10)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (все турниры): «Бенфика» (9: В5 Н4)

Самая результативная команда чемпионата: «Порту» (66 голов в 32 матчах - в среднем 2,06 мяча за игру)

Самая надежная оборона чемпионата: «Порту» (15 голов в 32 матчах - в среднем 0,47 мяча за игру)

8. Украина

Самая длинная действующая победная серия (чемпионат): «Шахтер» (4)

Самая длинная действующая победная серия (все турниры): «Шахтер» (5)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (чемпионат): «Днепр» (12: В4 Н8)

Самая длинная действующая беспроигрышная серия (все турниры): «Шахтер» (5: В5)

Самая результативная команда чемпионата: «Динамо» (62 гола в 28 матчах - в среднем 2,21 мяча за игру)

Самая надежная оборона чемпионата: «Шахтер» (19 голов в 28 матчах - в среднем 0,68 мяча за игру)