Президент FA отказался расследовать трансфер Погба

Президент FA Грег Кларк заявил, что не собирается лезть в карман «Манчестер Юнайтед», и считает прерогативой клуба платить агентам столько, сколько захочется.На текущей неделе в прессе всплыли скандальные подробности рекордного трансфера полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Юнайтед» прошлым летом. С этой сделки агент француза Мино Райола может заработать до 41 миллиона фунтов.

ФИФА немедленно начала свое расследование по поводу изложенных в публикации фактов на предмет возможного нарушения правил, а президент этой организации Джанни Инфантино призвал обеспечить трансферам в футболе большую прозрачность.

Однако Кларк считает, что подобного рода инцидент является дискуссионным, ведь «Юнайтед» — это коммерческий проект, который самостоятельно решает, как распоряжаться своими деньгами и деньгами своих владельцев.

«Если они собирается заплатить какие-то деньги агентам, то пускай платят. Они подотчетны своим владельцам, они подотчетны своим фанатам. Как много они должны платить за игроков? Как много они должны платить агентам за услуги посредников?»

«Если футбол желает это изменить и ограничить те деньги, которые достаются агентам, тогда все мы должны сесть вместе и обсудить это. Я говорю про клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги».

«Я просто думаю, что выделять один трансфер и что-либо демонстрировать — толку мало. Коленный рефлекс не всегда обеспечивает хороший результат. О чем мы готовы подумать, так это о том, как много денег должны оставаться в игре, чтобы из можно было инвестировать в долгосрочные продуктивные вещи», — сообщил Кларк BBC.