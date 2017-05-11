Семин считает ошибкой возвращение в Локомотив после золота с Динамо

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин рассказал об уходе из киевского клуба после победы в чемпионате в 2009 году.

«Ошибки делает любой человек. Может быть, сегодня что-то сделал бы по-другому. Наверное, не совсем правильным был момент в 2009 году для возвращения в «Локомотив» после выигрыша золотых медалей с киевским «Динамо».

В Киеве у нас сложилась команда, которая и в Лиге чемпионов была способна на многое – уж как минимум выйти из группы.

Но тяга, которая у меня была всегда, повела в «Локомотив». Но в целом мне на судьбу жаловаться грешно», – сказал Семин.



Напомним, что Юрий Семин возглавлял киевское «Динамо» дважды: с 2008 по 2009 годы и с 2010 по 2012 годы.



Сегодня знаменитому тренеру — 70 лет.