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Семин считает ошибкой возвращение в Локомотив после золота с Динамо

Известному тренеру сегодня исполнилось 70 лет

  • 11.05.2017 21:20
  • 563 просмотров
  • 1 комментария
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svoboda.org. Юрий Семин и Игорь Суркис
© svoboda.org. Юрий Семин и Игорь Суркис
Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин рассказал об уходе из киевского клуба после победы в чемпионате в 2009 году.
 
«Ошибки делает любой человек. Может быть, сегодня что-то сделал бы по-другому. Наверное, не совсем правильным был момент в 2009 году для возвращения в «Локомотив» после выигрыша золотых медалей с киевским «Динамо».
 
В Киеве у нас сложилась команда, которая и в Лиге чемпионов была способна на многое – уж как минимум выйти из группы.
 
Но тяга, которая у меня была всегда, повела в «Локомотив». Но в целом мне на судьбу жаловаться грешно», – сказал Семин.

Напомним, что Юрий Семин возглавлял киевское «Динамо» дважды: с 2008 по 2009 годы и с 2010 по 2012 годы. 

Сегодня знаменитому тренеру — 70 лет.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 11.05.2017 21:36
    +3
    Повертати було помилкою... Суркіса.
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