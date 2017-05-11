Почему для Лиона не все потеряно

После первого матча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Лион» уступает со счетом 1:4, однако некоторые поводы для оптимизма французы все же найти могут.

Но сперва плохие новости для «Лиона». В текущем розыгрыше амстердамцы лидируют по количеству ударов по воротам и ударов в створ. Команда Петера Боса забивала в 12 из 13 матчей турнира - единственным исключением стала нулевая ничья с «Легией». Кроме того, нападающий Бертран Траоре, в среду оформивший дубль и отдавший результативный пас несмотря на то, что не был готов на 100 процентов, в Лионе, вероятно, будет еще опаснее. Наконец, вернутся в обойму после дисквалификации основные защитники Ник Виргевер и Йоэл Велтман.

Хорошее начало в Амстердаме

И все-таки посыпать голову пеплом раньше времени подопечным Брюно Женезьо не стоит. Начнем с того, что «Аякс» переигрывал лионцев отнюдь не на протяжении всего первого матча. В дебюте казалось, что план гостей на «Амстердам Арене» сработает. Лионцы здорово закрывали свободные зоны, не давая «Аяксу» наладить привычную игру в пас, и целенаправленно контратаковали. Если бы Андре Онана каким-то невероятным образом не блокировал удар Максвеля Корне при счете 0:0, сценарий матча мог получиться совсем другим.

Фактор Ляказетта

Еще одним преимуществом «Лиона» должен стать Александр Ляказетт. Форвард набирает форму и готовится к игре, а о его значении для команды говорит тот факт, что 25-летний футболист принял непосредственное участие в 35 из 71 голевой атаки лионцев в этом сезоне. В частности, 31 гол нападающий забил сам, а еще четыре раза отдавал результативные передачи. Особенно продуктивна его связка с Корентеном Толиссо. Стоит двум французам закружить свою привычную карусель, и у ворот Онаны станет жарко.

Терпение, только терпение

«Лион» может вдохновить пример «Шальке-04». В первом матче 1/4 финала в Амстердаме гельзенкирхенцы были переиграны по всем статьям, но в ответной встрече «Аякс» никак не мог поймать свою игру. В какой-то момент команда Боса уступала со счетом 0:3 - именно такой результат выведет «Лион» в финал. Французскому клубу очень важно быть терпеливым. Если слишком раскрыться и ринуться в атаку большими силами в поисках быстрого гола, можно пропустить кинжальный контрвыпад. Один гол каждые 30 минут - вот на что надо рассчитывать «Лиону» при условии, что дома команда не пропустит.

Одно можно сказать точно - ответный поединок получится не менее зрелищным, чем игра в Амстердаме. Как сказал Бос после первой встречи, счет вполне мог быть 9:4, а то даже и 12:6. Очень редко на столь поздней стадии еврокубков можно увидеть матч с таким количеством голевых моментов у обоих ворот. Но сейчас «Лиону» нужно забивать хотя бы три мяча, а «Аякс» тоже всегда способен на пару точных ударов. В общем, нас ждет шоу.