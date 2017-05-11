Киевское «Динамо» на 99% договорилось о продлении контракта с Максимом Ковалем, а также продолжает переговоры о новом соглашении с Артуром Рудько.
«С теми игроками, которые нам нужны, мы контракты продлим. Они останутся и будут продолжать работать», - сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.
Напомним, контракты обоих игроков заканчиваются по завершении сезона.
Источник — #FootballHub
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