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Динамо продлит контракт с Ковалем, с Рудько идут переговоры

Игорь Суркис пообещал, что киевляне продлят соглашения со всеми нужными игроками

  • 11.05.2017 18:22
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ФК Динамо Киев. Артур Рудько
© ФК Динамо Киев. Артур Рудько

Киевское «Динамо» на 99% договорилось о продлении контракта с Максимом Ковалем, а также продолжает переговоры о новом соглашении с Артуром Рудько.

«С теми игроками, которые нам нужны, мы контракты продлим. Они останутся и будут продолжать работать»,  - сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.

Напомним, контракты обоих игроков заканчиваются по завершении сезона.

Источник — #FootballHub

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