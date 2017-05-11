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АЛАСАНИЯ: Если сборная поедет на ЧМ-2018, мы этого показывать не будем

Глава общественного телевидения обещает отказаться от трансляции ЧМ, который пройдет в России

  • 11.05.2017 17:56
  • 1285 просмотров
  • 5 комментария
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telekritika.ua. Зураб Аласания
© telekritika.ua. Зураб Аласания

Глава «Национальной общественной телекомпании Украины» (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о том, что будет делать с трансляцией Чемпионата мира по футболу в России.

«В вопросе трансляции Чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну.

Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем».

Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай Бог, Украина не попадет», – сказал Аласания.

Источник — Телекритика

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Комментарии
    igor_986
      igor_986, 11.05.2017 18:08
    +1
    Допустим ЧМ-2018 пройдет в России, то трансляции от туда вообще не будет или не будет трансляции именно нашей сборной ??? (Дай Бог пройдем, хотя с таким подтекстом продадут путевку кому-то и скажут ну не сложилось, не было мотивации)
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    kerbs
      kerbs, 11.05.2017 18:17
    +2
    С одной стороны Украина на ЧМ-2018 и так не попадет. А если попадет, то найдется достаточно вариантов как посмотреть ЧМ и без главы «Национальной общественной телекомпании Украины» (НОТУ) Зураб Аласании. Пусть сидит в своем кресле и дальше. Сейчас футбол можно смотреть и без него.
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    OM27
    online
      OM27, 11.05.2017 18:28
    -1
    Тема - не стоит обсуждения.
    Ну кто такой Аласания??? Он кто? Неужели царь-бог?
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    Arius.
      Arius., 11.05.2017 18:30
    -3
    Зураб Аласания истинный Украинец , хотя чему удивляться, большенство тех кто у власти - далеко не Украинцы, а паспорт ну "то такэ"!
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    odiniznashix
    online
      odiniznashix, 11.05.2017 18:37
    +1
    В век интернета все эти запреты на трансляции и показы фильмов с сериалами
    всего лишь навсего понты.
    Я вообще смотрю почти все через интернет. А эта НОТУ не единственная в мире кампания.
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