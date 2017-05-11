АЛАСАНИЯ: Если сборная поедет на ЧМ-2018, мы этого показывать не будем

Глава «Национальной общественной телекомпании Украины» (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о том, что будет делать с трансляцией Чемпионата мира по футболу в России.
«В вопросе трансляции Чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну.
Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем».
Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай Бог, Украина не попадет», – сказал Аласания.
Источник — Телекритика
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Ну кто такой Аласания??? Он кто? Неужели царь-бог?
всего лишь навсего понты.
Я вообще смотрю почти все через интернет. А эта НОТУ не единственная в мире кампания.
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