АЛАСАНИЯ: Если сборная поедет на ЧМ-2018, мы этого показывать не будем

Глава «Национальной общественной телекомпании Украины» (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о том, что будет делать с трансляцией Чемпионата мира по футболу в России.

«В вопросе трансляции Чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну.

Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем».

Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай Бог, Украина не попадет», – сказал Аласания.