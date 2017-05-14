Карпати виграють у Дніпра принциповий двобій за виживання

Ажіотаж навколо матчу був підвищеним, адже зустрічалися команди, які ведуть відчайдушну боротьбу за збереження прописки у Прем’єр-лізі. «Дніпро» відставав від «Карпат» лише на два пункти і мав шанс обігнати «зелено-білих» у турнірних перегонах.

Обидва наставники суперників мали певні кадрові проблеми, бо не могли задіяти дискваліфікованих центральних захисників – Сватка у дніпрян та Дитятьєва (вдруге поспіль) – у «карпатівців». Порівняно з минулим туром Олег Дулуб зробив три заміни: замість Філімонова, Кльоца і Зубейка на поле вийшли Вербний, Мірошниченко та Гуцуляк. Дмитро Михайленко ж замість Сватка на поле випустив досвідченого Чеберячка, який вийшов на гру з капітанською пов’язкою.

Суперники, для яких це був вже четвертий матч у цьому сезоні, розпочали битву за виживання без розвідки. Перший удар в рамку воріт нанесли господарі, але Кочергін пробив у руки Боровику. Гості відповіли атакою за участю Гладкого та Матвієнка, але Микола пробив мимо рамки воріт. Після навісної передачі Довбик зумів випередити Лобая, але удар у нападника, який у квітневій грі оформив дубль у воротах «Карпат», вийшов несильним і в руки воротарю.

Гра проходила у рівній боротьбі, і «карпатівці» намагалися заплутати оборонні редути «Дніпра». І після однієї з атаки це їм вдалося, коли у штрафному опинився захисник «левів» Нестеров, але Лунін ногами зумів парирувати удар Андрія. Забракло влучності і досвідченому Голодюку, удар якого прийняла на себе «стінка» дніпрян. Гості продовжували більше володіти м’ячем, проте до небезпечних моментів біля воріт Луніна справа не доходила. Під кінець тайму контрвипад господарів завершився небезпечним ударом Влада, коли м’яч пролетів поруч з дальньою штангою.

Ледь розпочався другий тайм, як «Дніпро» зумів розмочити ворота «Карпат». Після скритого пасу Чеберка до штрафного на Кочергіна, той в один дотик зумів перекинути м’яч повз Боровика у дальній кут воріт гостей. Окрилені таким розвитком подій дніпряни продовжували шукати шляхи для взяття воріт «левів» і забили ще один гол. Довбик, обігравши на замаху Лобая, пробив низом впритул зі штангою.

Після цього Дулуб вирішив внести корективи у принциповий поєдинок, зробивши подвійну заміни: замість Голодюка і Гуцуляка на поле вийшли Чачуа та Грисьо, причому Максиму у день гри виповнився 21 рік. І «Карпати» зуміли скоротити рахунок, коли Гладкий скинув головою м’яч на Ксьонза, і Павло також головою пробив у ціль.

Тепер вже «леви» з підвищеною енергією почали тиснути на ворота суперників і швидко відновили рівновагу. Після навісної передачі Грися злагоджено зіграли у штрафному захисники «Карпат» і з пасу Лобая холоднокровно пробив головою Нестеров у незахищений кут. Не встигли підопічні Михайленка оговтатись від такого розвитку подій, як пропустили і третій гол. Лунін невдало відбив удар Нестерова, м’яч відскочив до Худоб’яка, який зробив передачу на Грися, і Максим в один дотик пробив під поперечину, вивівши «левів» вперед.

Враховуючи турнірне становище в разі поразки від «Карпат», «Дніпро» доклав чимало зусиль, щоб уникнути поразки, проте бодай зрівняти рахунок господарям поля так і не вдалося.

У підсумку «Карпати» здобули третю за історію вольову перемогу над «Дніпром», причому вдруге на «Дніпро-Арені» (раніше у квітні 2014 року – 4:1). Також вболівальники «Карпат» побачили і довгоочікувану виїзну перемогу своєї команди, яка не перемагала 13 (!) ігор: 5 нічиїх та 8 поразок. Востаннє «зелено-білі» здобували вікторію в гостях ще 23 липня і також у Дніпрі, але в матчі зі «Сталлю». «Дніпро» ж з 3 грудня загалом не поступався суперникам впродовж 12-ти (!) ігор: 4 перемоги та 8 нічиїх. І сталися ці всі події, до речі, у ювілейному 700-му матчі львівського клубу у Прем’єр-лізі.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

«Днепр» – «Карпаты» – 2:3 (0:0)

«Днепр»: Андрей Лунин, Александру Влад, Владимир Полевой, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Владислав Кочергин, Артем Довбик (Денис Баланюк, '74), Евгений Чеберко (Игорь Когут, '71), Евгений Чеберячко (Олег Кожушко, '86), Юрий Вакулко, Максим Лунёв

«Карпаты»: Евгений Боровик, Олег Голодюк (Амбросий Чачуа, '58), Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Иван Лобай, Назар Вербный, Николай Матвиенко, Игорь Худобяк (Дмитрий Клёц, '84), Павел Ксенз, Александр Гладкий, Алексей Гуцуляк (Максим Грысьо, '59)

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Владислав Кочергин, 47, Артем Довбик, 54 - Павел Ксенз, 65, Андрей Нестеров, 70, Максим Грысьо, 74. Владислав Кочергин, 47, Артем Довбик, 54 - Павел Ксенз, 65, Андрей Нестеров, 70, Максим Грысьо, 74.

Максим Лунёв, 43. Юрий Вакулко, 62. Владимир Адамюк, 73. - Максим Грысьо, 63. Александр Гладкий, 80. Назар Вербный, 86. Максим Лунёв, 43. Юрий Вакулко, 62. Владимир Адамюк, 73.- Максим Грысьо, 63. Александр Гладкий, 80. Назар Вербный, 86.

Удары (в створ): 8 (5) – 9 (5).

Угловые: 5 – 1.

Офсайды: 0 – 2.



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