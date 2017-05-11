Україна 16-та в списку держав, які експортують свої футбольні таланти

Авторитетний швейцарський сайт Football Observatory опублікував результати чергового фундаментального дослідження. Цього разу аналітики зосередилися на з’ясуванні, які народи найпродуктивніше поставляють до різних чемпіонатів планети свої обдарування.

Вже традиційно рейтинг очолили бразильці, натомість українці посіли в ньому 16 місце (див. мал.): сьогодні 192 наші співвітчизники виступають за кордоном, 97% із них – у чемпіонатах держав-членів УЄФА.

Важливо акцентувати на тому, що Football Observatory брав до уваги не громадянство гравців, а їхнє етнічне походження (або, інакше кажучи, країну, в якій вони народилися, виросли і сформувались як спортсмени). Тобто не факт, що всі 192 футболісти-легіонери з України досі мають громадянство нашої держави.