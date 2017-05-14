Гол-шедевр Хлебаса и гол-ляп Шуста: Ворскла и Звезда играют вничью

В трио команд, которые претендовали на седьмое место, команда Романа Монарева, который на этой неделе стал главным тренером «Звезды» без приставки «и.о.», находилась в наихудшем положении, отставая от своего сегодняшнего соперника на 4 очка, а от «Стали», которая накануне обыграла «Волынь», и вовсе на семь. Так что, если у кропивничан еще оставались какие-то турнирные амбиции, то в Полтаве три очка нужно было брать обязательно.

Однако представление, как же «Звезда» собирается выигрывать, по первым минутам матча получить было сложно. Гости уступали полтавчанам и в скорости перемещения, и в скорости работы с мячом, которым, кстати, владели не очень много. Что позволяло кропивничанам избегать неприятностей у своих ворот, так это легко читаемая игра соперника. Все активные действия «ворсклян» шли через левый фланг, где был активен Ребенок, но завершения у атак хозяев в виде ударов по воротам не было.

Когда же стартовая активность «Ворсклы» сбавила обороты, команда Монарева заиграла смелее и острее. На 23-й минуте у гостей прошла быстрая контратака, на острие которой был Ситало. Однако Шуст своим выходом из ворот вынудил игрока «Звезды» сместиться вправо к лицевой, и с острого угла отправить мяч в открытые ворота тот не смог. На какое-то время кропивничанам удалось закрепиться на хозяйской половине, и уже Полегенько из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой.

Как надо действовать вблизи чужих ворот, великолепно продемонстрировал на 31-й минуте Дмитрий Хлебас. Приняв мяч на левом фланге в районе линии штрафной, «ворсклянин» за счет дриблинга сместился в центр, после чего классным по исполнению ударом отправил мяч под перекладину. Гол-красавец, и аплодисменты Хлебасу за этот маленький шедевр.

Посчитав, что одного такого гола для первого тайма достаточно, оставшееся время команды доиграли, ничем не удивив друга, и с минимальным преимуществом «Ворсклы» ушли на перерыв.

Под знаком борьбы за мяч, и в основном в районе центральной линии, прошло начало второго тайма. На его второй минуте Мякушко в штрафной грубо врезался в Паста, за что увидел перед собой законную желтую карточку. Несколько раз арбитру Головкову приходилось приостанавливать игру для оказания помощи футболистам – соперники в борьбе за мяч редко жалели друг друга. И в этой борьбе футболисты практически забыли о воротах. «Вспомнил» о них на 61-й минуте Загальский, но метров с 30-ти пробил выше ворот.

Сложно объяснить, что произошло с голкипером «Ворсклы» на 73-й минуте, не исключено, что потерял концентрацию из-за отсутствия работы. Но, тем не менее, факт остается фактом – после дальнего, и не очень сильного удара Загальского Шуст не смог зафиксировать мяч, и от рук голкипера кожаный снаряд оказался за линией ворот.

При отсутствии интересных игровых событий внесли разнообразие в игру арбитры на замене у «Ворсклы». Мякушко без разрешения арбитра покинул пределы поля, но секунд через 20 вернулся, и гости начали требовать желтую карточку для игрока «Ворсклы», которая была бы для него второй. Однако вскоре четвертый арбитр Грысьо поднял табличку, где было указано, кто же должен был быть заменен, и им оказался как раз Мякушко, который уступил место на поле Сакиву.

Тем временем, «Ворскла» ближе к концу основного времени нашла в себе силы прибавить, игра переместилась ближе к владениям Паста, но самого главного, ударов по воротам, немногочисленные зрители так и не дождались. Вхолостую команды отбегали и пять минут, которые арбитр Головков компенсировал к основному времени.

1:1 – команды Сачко и Монарева сохранили свои позиции в турнирной таблице, сохранилась между ними и дистанция в четыре очка.

Ростислав ОРЕХОВ

«Ворскла» – «Звезда» – 1:1 (1:0)

«Ворскла»: Богдан Шуст, Александр Чижов, Ардин Даллку, Вадим Сапай, Владимир Чеснаков, Владимир Одарюк (Роман Кунев, '68), Сергей Мякушко (Тарас Сакив, '80), Андрей Ткачук (Артур Загорулько, '78), Вячеслав Шарпар, Павел Ребенок, Дмитрий Хлёбас

«Звезда»: Евгений Паст, Александр Кучеренко, Дмитрий Фатеев, Федерико Перейра, Артем Ситало, Павел Полегенько (Артем Щедрый, '59), Игорь Загальский, Максим Драченко, Алексей Збунь (Роман Попов, '84), Адеринсола Эсеола, Кирилл Дрышлюк (Александр Акименко, '69)

Арбитр: Александр Головков (Луганская обл.)

Дмитрий Хлёбас, 31 - Игорь Загальский, 73. Дмитрий Хлёбас, 31 - Игорь Загальский, 73.

Александр Чижов, 18. Владимир Чеснаков, 36. Сергей Мякушко, 47. - Федерико Перейра, 2. Кирилл Дрышлюк, 45. Александр Чижов, 18. Владимир Чеснаков, 36. Сергей Мякушко, 47.- Федерико Перейра, 2. Кирилл Дрышлюк, 45.

Удары (в створ): 6 (2) – 6 (1).

Угловые: 3 – 2.

Офсайды: 3 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.