Заря на Славутич-Арене побеждает Александрию

К очному матчу, который вполне можно было называть «битвой за бронзу», команды Юрия Вернидуба и Владимира Шарана подошли с незавидными показателями во второй части чемпионата. Каждая из них провела по 6 матчей, и победа «Александрии» над «Олимпиком» 26-м туре так и остается единственной на двоих.

С большой осторожностью начали игру сопернику, тщательно контролируя любой маневр противной стороны. И эта разведка завершилась на 10-й минуте, когда после двух угловых «Зари» инициатива перешла у луганчанам. А корнеры эти были очень опасными для «Александрии». После первого из них Пилявский ударом головой потревожил сетку с внешней стороны, а после второго – мяч звонко ударился в штангу у крестовины, и вновь-таки, после удара Пилявского головой.

«Заря» продолжала больше владеть мячом, но никак не могла в полной мере использовать свою основную ударную силу нигерийца Бонавентуре – тот находился практически на голодном пайке. Правда, атака, в ходе которой «Заря» получила право на штрафной на 26-й минуте, не обошлась без участия Бонавентуре, но и она не принесла хозяевам ничего эффективного – после сильнейшего удара Гречишкина мяч, задев стенку, улетел за пределы поля.

Пока Бонавентуре был незаметен, хозяевам приходилось искать другие варианты развития атаки, и на 32-й минуте Соболю острой передачей удалось вскрыть оборону «Александрии», выведя Липартию один на один с Новаком. Голкипер «Александрии» в нужный момент выбежал из ворот, сократил угол, так что, у луганчанина был только один вариант – пробить во вратаря, которого переиграть не удалось.

Если в этом эпизоде Новак сыграл выше всяких похвал, то вскоре подвел свою команду. После длинной передачи Харатина на Бонавентуре вратарь гостей выбежал за пределы штрафной и рукой снял мяч с головы игрока «Зари». Арбитр Кутаков расценил это действие голкипера, как «лишение очевидной возможности забить мяч», или, как в народе говорят, «фол последней надежды», и после красной карточки Новак отправился в раздевалку.

После короткой паузы у гостей вместо Старенького на поле вышел Леванидов, и тут же сходу включился в игру. А произошло это после удара Рафаэля из-за пределов штрафной в девятку, который сменщик Новака перевел на угловой.

Три минуты компенсировал к первому тайму Кутаков, в течение которых каждая из команд едва не добилась успеха. Сначала Полярус после скидки Кулиша в штрафной продавил двух защитников «Зари», в падении пробил с носка – штанга выручила Шевченко. А еще через пару минут массированную атаку луганчан ударом из пределов штрафной завершал Бонавентуре – Леванидов выбрал правильную позицию в воротах и намертво накрыл мяч.

Строго от обороны начала «Александрия» второй тайм, да, собственно, какие еще могли быть варианты при игре вдесятером. Но пробить оборону команды Шарана «Заре» удалось очень быстро. На 50-й минуте Мягков с нарушением опрокинул Паулиньо на газон, и это было в пределах штрафной – Кутаков, не колеблясь, указал на «точку». Сам пострадавший и выполнил приговор, пробив очень сильно и по центру ворот – Леванидов же гадал и прыгнул в угол ворот.

Дальнейшее же развитие событий было прогнозируемым. Тотальный контроль мяча со стороны «Зари», гости же всей командой на своей половине. И вопросов было два. Первый – удастся ли хозяевам преодолеть редут из девяти обороняющихся игроков. Второй – удастся ли «Александрии» выбраться из обороны и создать для себя перспективную ситуацию, чтобы попытаться сравнять счет.

И такой представился для гостей на 64-й минуте. Полярус выполнил навес со штрафного, и когда защитники вынесли мяч прямо на Цурикова, тот сильнейшим низовым ударом проверил Шевченко. Как оказалось, вратарь «Зари» был весь внимание, и в падении накрыл мяч.

Понятно, что таких вот возможностей у команды Шарана не могло быть много, поскольку мяч очень редко покидал половину поля «Александрии». После выхода Петряка Калитвинцев переместился на левый фланг, где продолжал терзать оборону гостей, и на 65-й минуте после его острой передачи Липартия в касание пробил в ближний угол, но именно там и был Леванидов.

Когда же второй тайм перевалил экватор, все чаще можно было слышать призывы Вернидуба надежно держать мяч под своим контролем, что его футболисты добросовестно, пусть в ущерб зрелищности, и делали. С этим гости мириться, естественно, не желали. Как могли, александрийцы навязывали борьбу, и порой удавалось зарабатывать штрафные, с которых Запорожан, с любой дистанции, «грузил» мячи в штрафную, но там всю борьбу выигрывали защитники. Четыре минуты компенсировал Кутаков, но и они не изменили цифры на табло.

«Заря» впервые выигрывает с 19-го марта, и фактически отсекает «Александрию» в качестве конкурента на «бронзу». Однако им теперь становится «Олимпик», который в параллельном матче взял три очка у экспериментального состава «Динамо». Команды Вернидуба и Санжара играют между собой в заключительном туре, но до него «Заре» и «Олимпику» предстоят еще по два матча.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Заря» – «Александрия» – 1:0 (0:0)

«Заря»: Алексей Шевченко, Андрей Пилявский, Артем Гордиенко, Эдуард Соболь (Артем Сухоцкий, '87), Рафаэль Форстер, Владислав Калитвинцев, Дмитрий Гречишкин, Бонавентуре Деннис (Иван Петряк, '60), Игорь Харатин, Паулиньо (Владислав Кулач, '79), Джаба Липартия

«Александрия»: Андрей Новак, Сергей Старенький (Владислав Леванидов, '42), Андрей Гитченко, Сергей Басов, Сергей Чеботаев, Андрей Запорожан, Андрей Цуриков, Павел Мягков (Вахтанг Чантуришвили, '81), Евгений Банада, Артем Полярус (Виталий Пономар, '71), Станислав Кулиш

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Рафаэль Форстер, 51, с пенальти. Рафаэль Форстер, 51, с пенальти.

Эдуард Соболь, 84. Иван Петряк, 89. - Станислав Кулиш, 11. Евгений Банада, 24. Павел Мягков, 50. Андрей Гитченко, 52.. Эдуард Соболь, 84. Иван Петряк, 89.- Станислав Кулиш, 11. Евгений Банада, 24. Павел Мягков, 50. Андрей Гитченко, 52..

Андрей Новак, 40. Андрей Новак, 40.

Удары (в створ): 13 (6) – 4 (1).

Угловые: 9 – 0.

Офсайды: 3 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.